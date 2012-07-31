تولید مستند پارک ملی کویر در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند پارک ملی کویر به سفارش مرکز سیمای استان های سازمان صدا و سیما در یک قسمت 52 دقیقه ای در مرکز سمنان تولید می شود.

مستند پارک ملی کویر به تهیه کنندگی و کارگردانی فتح اله امیری به موضوع "یوز پلنگ" نادرترین گربه سان جهان که در خطر انقراض می باشد می پردازد.

این مستند با فرمت HDتصویربرداری شده و از دیگر خصوصیات آن استفاده از دوربینهای مختلف عکاسی و فیلم برداری تکه ای است و با پایه پژوهشی بسیار قوی تولید می شود.

همچنین این مستند به واسطه موضوع فراگیر جهانی و بین المللی و زیر ساخت های فنی آن قابل پخش در شبکه های مختلف جهانی است.

پیش تولید مستند پارک ملی کویر یکسال بوده و پیش بینی می شود تا اواسط آَذر ماه سالجاری تکمیل و آماده پخش شود.

از ویژگی خاص این فیلم می توان به روایت داستانی و تصاویر بکر و باکیفیت آن اشاره کرد.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان مستند پارک ملی کویر فتح اله امیری، تصویربرداران "فتح اله امیری، مهدی نورمحمدی ، نیما عسگری، صدابردار "علیرضا کریم نژاد"، آهنگساز "بابک میرزاخانی، تدوین "مجید محمد دوست، گرافیک "جواد زارعی" و تیم پژوهشی این مستند را انجمن یوز پلنگ ایرانی، پروژه بین المللی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، محیط بانان پارک ملی کویر تشکیل می دهند.

پخش موسیقی آیه های استجابت از شبکه سراسری صدا و سیما

موسیقی آیه های استجابت با موضوع ماه رمضان اثر واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.

آهنگساز و تنطیم کننده این موسیقی "پدرام کشتکار"، شاعر "مریم رزاقی"، خواننده "محسن داداشی" و ساختار آن پاپ است.

قطعه موسیقی دیگری با نام دریا زادان با موضوع دفاع مقدس، ساختار ارکسترال و با شعری از مریم رزاقی، آهنگسازی مجید درخشانی و صدای حسین رضا اسدی در واحد موسیقی مرکز صدا و سیمای مرکز سمنان تولید شده است.

قابل ذکر است واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان تا کنون قطعات موسیقی با گویش سنگسری، سمنانی، شاهرودی و افتری تولید کرده است.

لالایی، پیتکو، وهار ماه، بها، زندگی، فصل روشن، عید فطر، بازکن پنجره را، کوچ بهاره، امام رضا(ع) از جمله موسیقی های تولیدی صدا و سیمای مرکز سمنان است.

تولید انیمیشن "گلستان مطهر" به مرحله نهائی نزدیک می شود

انیمیشن "گلستان مطهر" در 6 قسمت 11 دقیقه ای به سفارش سیمای استان های صدا و سیما با موضوع معارف اسلامی برای مخاطب کودک و نوجوان در سیمای استانی مرکز سمنان در حال تهیه است.

این انیمیشن را فرید خانلرزاده بر اساس کتاب "داستان راستان" استاد شهید مرتضی مطهری تهیه و کارگردانی نموده است.

از ویژگیهای این انیمیشن روایت ساده و روان زندگی و خصوصیات اخلاقی امامان و پیامبر اسلام با تکنیک دوبعدی می باشد.

کار دوبله انیمیشن "گلستان مطهر" توسط هنرمندان استان سمنان انجام می شود.

انیمیشن "گلستان مطهر" با هدف معرفی اندیشه های استاد مطهری و معرفی کتاب داستان راستان برای نسل نوجوان تولید می شود.

پخش زنده "لحظه استجابت" در وقت افطار از صدا و سیمای مرکز سمنان

لحظه های استجابت برنامه ایست تلویزیونی که هنگام لحظات عرفانی افطار بصوررت زنده و بمدت 60 دقیقه با موضوع معارف اسلامی هر روز ماه مبارک رمضان از سیمای مرکز سمنان پخش می شود.

پاسخگویی به سوالات دینی توسط آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان، رمضان در ادبیات فارسی، شرح تفسیر روزانه ماه مبارک، روزه و سلامت، باران مهربانی و مسابقه و مهمان از جمله قسمتهای این برنامه است.

"مستند برکت" در جشنواره دنا درخشید

عباس ایمانیان صدا بردار صدا و سیمای مرکز سمنان به خاطر صدابرداری "مستند برکت" به تهیه کنندگی احمد خراسانی در چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان (دنا)، موفق به دریافت دیپلم افتخار شد.

جشنواره منطقه ای دنا با حضور هنرمندانی از استانهای البرز، قم، قزوین، بوشهر، سمنان، مازندران، فارس، تهران، اصفهان، چهار محال و بختیاری، یزد و کهکیلویه و بویر احمد در یاسوج برگزار شد.

در این جشنواره در بخش صدا از میان 5 کاندید، تندیس جشنواره به عباس ایمانیان برای فیلم مستند برکت از سمنان و همچنین هدیه نقدی به مسعود سفلایی برای فیلم مستند در سکوت سرد زمستانی از تهران اهدا شد.

در چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان (دنا) هنرمندان در سه بخش عکس، فیلمنامه، فیلم به رقابت پرداختند.

مستند برکت پیش از این در بخش مسابقه فستیوال بین المللی مستند الجزیزه در کشور قطر و جشنواره بروکسل حضور داشته است.

مستندبرکت به مدت 30 دقیقه با حال و هوایی شاعرانه به شیوه پخت نان محلی در نقاط مختلف استان سمنان پرداخته و به ویژگی های نان های محلی، ماندگاری آنها، عدم دورریز و جایگاه ویژه نان در فرهنگ مردمان این سرزمین نگاهی ویژه داشته است.

پخش ویژه برنامه "عطر باران" روزهای جمعه از سیمای مرکز سمنان

ویژه برنامه "عطر باران" با موضوع انتظار فرج عصر روزهای جمعه هر هفته از شبکه استانی سیمای مرکز سمنان پخش می شود.

این ویژه برنامه به بخش هایی چون میزگرد مهدوی با حضور کارشناسان و جوانان، آخرالزمان که حاوی روایات وضعیت دینداری در آخر الزمان است، در آستانه ظهور که شامل نشانه های خاص و عام و علل تاخیر ظهور و زمینه ساز ظهور است، ویژگیهای دولت کریمه، ادیان و منجی گری، مهدویت از نگاه ائمه اطهار و موضوعات دیگر می پردازد.

ویژه برنامه "عطر باران" به تهیه کنندگی محمد رضا عبدوس در 52 قسمت 30 دقیقه ای در حال تهیه و پخش است.