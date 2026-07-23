پاسخ شورای همکاری خلیج فارس درباره مشارکت در حمله نظامی به ایران چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار ویدئوی حاوی اظهارات فرمانده سنتکام که در آن صراحتا به همکاری و مشارکت پنج کشور منطقه و اردن در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره می‌کند، نوشت: «براد کوپر، فرمانده سنتکام، به صراحت از ۵ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن نام می‌برد و می‌گوید آنها در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران مشارکت داشته‌اند. اگر این ادعای آمریکا دروغ است، حکومت‌های نام‌برده آن را به‌طور رسمی و شفاف رد کنند.»

وی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، وقتی ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع، پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی و پشتیبانی آمریکا در خاک این کشورها را هدف قرار می‌دهد، طرح این پرسش که «چرا ایران چنین کرده است؟» هیچ وجاهتی ندارد.»

بقایی افزود: «فراموش نکنیم که منشأ اصلی ناامنی و درگیری در منطقه‌ چیزی نیست جز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ هرگونه مشارکت در این تجاوز، از جمله از طریق فراهم کردن بستر عملیات نظامی، طبق قطعنامه شماره ۳۳۱۴ تعریف تجاوز، مصداق اقدام تجاوزکارانه و ناقض اصل حسن همجواری و بند ۴ ماده ۲ منشور است. دفاع ایران از خود، در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است.»