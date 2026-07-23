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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

بقایی مطرح کرد:

پاسخ شورای همکاری خلیج فارس درباره مشارکت در حمله نظامی به ایران چیست؟

پاسخ شورای همکاری خلیج فارس درباره مشارکت در حمله نظامی به ایران چیست؟

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره تصریح آمریکا مبنی بر مشارکت آنها در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار ویدئوی حاوی اظهارات فرمانده سنتکام که در آن صراحتا به همکاری و مشارکت پنج کشور منطقه و اردن در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره می‌کند، نوشت: «براد کوپر، فرمانده سنتکام، به صراحت از ۵ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن نام می‌برد و می‌گوید آنها در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران مشارکت داشته‌اند. اگر این ادعای آمریکا دروغ است، حکومت‌های نام‌برده آن را به‌طور رسمی و شفاف رد کنند.»

وی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، وقتی ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع، پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی و پشتیبانی آمریکا در خاک این کشورها را هدف قرار می‌دهد، طرح این پرسش که «چرا ایران چنین کرده است؟» هیچ وجاهتی ندارد.»

بقایی افزود: «فراموش نکنیم که منشأ اصلی ناامنی و درگیری در منطقه‌ چیزی نیست جز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ هرگونه مشارکت در این تجاوز، از جمله از طریق فراهم کردن بستر عملیات نظامی، طبق قطعنامه شماره ۳۳۱۴ تعریف تجاوز، مصداق اقدام تجاوزکارانه و ناقض اصل حسن همجواری و بند ۴ ماده ۲ منشور است. دفاع ایران از خود، در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است.»

کد مطلب 6897173

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    نظرات

    • IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
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      چرا این کشورها همکاری کردند ،جنگ در کل خوب نیست برای هیچ کس خوب نیست ایران کاری به کشورهای عربی نداشت ،با چی مخالفید ،برای چی همکاری کردند که به چی برسنتگد ،به چیزی نمیرسیدند ،از کشور ایران که بگذریم برای کشور خودشان بد هست ،اینکه چند تا کشور مسلمان باهم اختلافی داشنه باشند این درسته؟،همکاری کردند در این جنگ ها هیچ فایده ای نداره فکر نکنند به چیزی میرسند
    • IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      0 0
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      ایران در حال دفاع از خود در مقابل قویترین ارتشهای دنیاست..و تا نیروگاه‌های برق شیوخ خلیج فارس را نزنیم.،جنگ بنفع ما تمام نمیشود..تاخیر جبران ناپذیر و مهلک است.تهدیدات ترامپ در زدن زیرساختها فریبکاری جهت وارد نشدن ایران به این واکنش بازدارنده است.
    • DE ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      0 0
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      تاوقتی غرامت ایران رو این 5 کشور عربی نپرداختند اجاره عبور به کشتی هاشون داده نشه. یا کشتی هاشون به نفع ایران مصادره بشه بعنوان غرامت.

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