به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: دقایقی پیش ارتش تروریستی آمریکا برای چندمین بار به محله تپه‌ الله‌اکبر بندرعباس، حمله کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت شده، تاکنون دو نفر در این حمله مجروح شده‌اند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم حفظ آرامش از شهروندان خواست از تجمع در محل حادثه خودداری کرده و مسیر تردد خودروهای امدادی و اورژانس را باز نگه دارند.

نفیسی همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانه‌ها و مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حمله و وضعیت مصدومان پس از جمع‌بندی و تأیید مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.