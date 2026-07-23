به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: دقایقی پیش ارتش تروریستی آمریکا برای چندمین بار به محله تپه اللهاکبر بندرعباس، حمله کرد.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشهای دریافت شده، تاکنون دو نفر در این حمله مجروح شدهاند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم حفظ آرامش از شهروندان خواست از تجمع در محل حادثه خودداری کرده و مسیر تردد خودروهای امدادی و اورژانس را باز نگه دارند.
نفیسی همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانهها و مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حمله و وضعیت مصدومان پس از جمعبندی و تأیید مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.
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