رونمایی از نماد مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری چهارمین رویداد آیینی «محرم شهر» میدان آزادی، نمادی از رواق ملکوتی دارالذکر و مزار رهبر شهید انقلاب، رونمایی خواهد شد.

این نماد برگرفته از محل دفن رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی است و تلاش شده با استفاده از المان‌های تصویری و هنری، حس و حال همان فضا برای سوگواران رهبر شهید تداعی شود تا کسانی که امکان حضور در حرم رضوی را ندارند، به یاد قائد شهید امت، دقایقی را در تهران با او خلوت کنند.

مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، کربلا و نجف برگزار شد و در نهایت، رواق دارالذکر در مشهد مقدس آرامگاه ابدی آن شهید و فضایی برای دلدادگی عاشقان امام خامنه ای شد.

مراسم رونمایی از نماد رواق ملکوتی دارالذکر و مزار رهبر شهید انقلاب، امشب پنجشنبه یکم مرداد ماه در چهارمین رویداد آیینی محرم شهر در میدان آزادی با حضور عزاداران حسینی و سوگواران رهبر انقلاب برگزار شد.