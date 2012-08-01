فیفا مستندات پرونده وینگادا را به باشگاه پرسپولیس فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه مستندات فیفا که منجر به صدور حکم درباره پرونده اختلاف "نلو وینگادا" شده بود را دریافت کرد و پس از بررسی‌های لازم اعتراض خود به رای صادره را تا پایان هفته آینده برای CAS ارسال خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس پس از صدور حکم از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان که چند ماه قبل اتفاق افتاده بود، برای تنظیم لایحه اعتراض خود خواهان ارسال مستندات پرونده از سوی فیفا شده بود که این اتفاق اخیرا روی داده است.

مصطفی شکری، مشاور امور حقوقی و بین الملل باشگاه پرسپولیس با تایید این مطلب گفت: باشگاه پرسپولیس از حق خود برای در اختیار داشتن مستندات، جهت تنظیم اعتراض استفاده کرد. اکنون دریافت این مستندات لایحه در دست تهیه است که تا اواخر هفته آینده آماده شده و برای CAS ارسال خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در اینباره ارتباطی هم با آقای وینگادا داشتیم و باشگاه پرسپولیس پیرو مذاکرات انجام شده، همچنان از گزینه توافق بین طرفین استقبال می‌کند!