آخرین وضعیت پرونده شکایت وینگادا و دایی از پرسپولیس و مانده طلب از دنیزلی

مصطفی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل حقوقی اخیر باشگاه پرسپولیس بویژه نامه فیفا برای پرداخت مطالبات مالی وینگادا ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به شکایت وینگادا در خصوص مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس کمیته وضعیت بازیکنان فیفا باشگاه پرسپولیس را محکوم به پرداخت 400 هزار دلار به این مربی پرتغالی کرده بود که متعاقب این حکم باشگاه پرسپولیس اعتراض رسمی خود را به CAS اعلام کرد و خواهان رسیدگی مجدد این پرونده توسط دادگاه عالی ورزش شد.

وی در همین خصوص افزود: دادگاه عالی ورزش نیز با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده، باشگاه پرسپولیس را محکوم به پرداخت حدود 280 هزار دلار به نلو وینگادا کرد که ما نیز آن را پذیرفتیم. CAS به باشگاه پرسپولیس مهلت داد تا پایان ماه فوریه مطالبات مالی این مربی پرتغالی را پرداخت کند اما باشگاه با توجه به محدودیت های مالی، بدهی های مختلف و هزینه های روزمره ای که دارد نتوانسته که طلب وی را پرداخت کند ضمن اینکه این بدهی به زمان مدیریت رویانیان مربوط نشده و از مدیران و مسئولان پیشین باشگاه به ارث مانده است.

شکری تاکید کرد: پس از به اتمام رسیدن مهلتی که CAS به ما داده بود فیفا طی نامه ای از ما خواسته که با توجه به حکم دادگاه عالی ورزش طی 15 روز آینده طلب وینگادا را بدهیم وگرنه پرونده به کمیته انضباطی فیفا ارجاع داده خواهد شد. متعاقب این موضوع من به مسئولان باشگاه گفتم که این موضوع را جدی بگیرند و اجازه ندهند که یک موضوع مالی تبدیل به یک پرونده حقوقی در کمیته انضباطی فیفا شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارجاع پرونده به کمیته انضباطی فیفا منجر به کسر امتیاز از باشگاه پرسپولیس خواهد شد، گفت: موضوع کسر امتیاز از همان روزهای اول شکایت وینگادا از باشگاه پرسپولیس در برخی از رسانه ها به طور مداوم در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود اما تا به امروز دیده اید که مسئولان باشگاه پرسپولیس این موضوع را به خوبی مدیریت کرده اند. اگر این پرونده به کمیته انضباطی فیفا ارجاع داده شود آنها به بررسی پرونده خواهند پرداخت و بعید می دانم آنها در همان ابتدا حکم به کسر امتیاز بدهند.

مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که تا به امروز باشگاه پرسپولیس چند درصد از طلب مالی خود را از مصطفی دنیزلی وصول کرده، گفت: ما تا امروز 85 درصد از طلب مالی خود را دنیزلی وصول کرده ایم و 15 درصد باقیمانده را نیز قرار است اوایل سال 92 از سرمربی پیشین پرسپولیس بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی طلب مالی دایی را پرداخت خواهید کرد، تصریح کرد: طبق قراردادی که دایی با باشگاه پرسپولیس دارد 135 میلیون تومان طلب کار است و ما تعهد داریم که 5 درصد از قرار داد وی را که حدود 36 میلیون تومان است را به دارایی پرداخت کنیم. ضمن اینکه وی 22 میلیون تومان البسه در اختیار تیم پرسپولیس قرار داده است. البته به دلیل نتایج نامطلوبی که تیم در رقابت های لیگ برتر گرفته بود مدیریت وقت 10 درصد از قرار داد کلیه اعضای تیم را جریمه کرد که آقای دایی نسبت به این موضوع معترض است.

شکری افزود: یکی از موارد دیگری که مورد اختلاف طرفین وجود دارد پاداش قهرمانی جام حذفی است که قرارداد مکتوبی در آن زمان منعقد شده بود اما بنا به دلایلی به امضای مدیریت وقت نرسیده بود و در حد توافق شفاهی بین دایی و مدیرعامل آن زمان باشگاه پرسپولیس باقی مانده بود بنابراین چگونه مدیرعامل فعلی پرسپولیس می تواند دستور به پرداخت وجهی کند که سندی ندارد؟ آیا در آینده نباید در خصوص این پرداخت پاسخگو باشد؟

وی تصریح کرد: یکی از موارد اصلی که همچنان مورد اختلاف طرفین است زمان پرداخت مطالبه مالی دایی است. سرمربی پیشین پرسپولیس از ما خواسته که طلب وی طی چکی 10 روزه پرداخت شود اما ما در باشگاه با توجه به محدودیت های مالی و طلبکاران زیادی که داریم مجبوریم آنهایی را که مدت زمان بیشتری نسبت به دایی از باشگاه پرسپولیس طلب دارند را در اولویت قرار دهیم بنابراین پیشنهاد ما به دایی پرداخت مطالبه مالی وی در یک بازه زمانی 3 تا 6 ماهه است که تا این لحظه مورد قبول وی قرار نگرفته است. آنچه که مسلم است این است که برای حفظ شان و جایگاه طرفین ما به دنبال مصالحه با دایی و توفق بر سر یک مبلغ مالی مورد توافق طرفین هستیم.