شهرداری بروجرد دو قطعه زمین برای ساخت کتابخانه اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود پهلوان در این رابطه اظهار داشت: یک قطعه زمین به مساحت دو هزار و 400 مترمربع در پارک رسالت جنوب شهرستان و قطعه دیگری با مساحت هزار و 200 مترمربع در بلوار علامه شهیدی شرق این شهرستان از سوی شهرداری برای ساخت کتابخانه اهدا شده‌ است که به زودی عملیات ساخت آنها را شروع خواهیم کرد.

وی همچنین با اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی ساخت یک واحد کتابخانه در روستای دینارآباد این شهرستان، گفت: زمین احداث این کتابخانه به وسعت 400 مترمربع از سوی خیرین روستا تامین شده است.

پهلوان ساخت این کتابخانه ها را در ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان شهروندان و اهالی کتاب به این کالای ارزشمند بسیار ارزنده و ضروری دانست و یادآور شد: شهرداری بروجرد همواره در راستای افزایش سرانه مطالعه مفید و دسترسی عموم مردم به کتاب، یار و یاور کتابخانه های عمومی بوده است و مصداق آن نیز پرداخت به موقع سهم نیم درصد کتابخانه هاست.