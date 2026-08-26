کتابخانه عمومی شیخ بالوزاهد آهودشت در هفته دولت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا محمدپور، مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان نور شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح کتابخانه عمومی شیخ بالوزاهد آهودشت گفت: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع که در سال ۱۳۹۱ توسط حاج زین‌العابدین آبادیان، مدیرعامل شرکت آبادیان، اهدا شد، احداث گردید.

وی افزود: پس از اهدای زمین، عملیات کلنگ‌زنی پروژه انجام شد و این کتابخانه با زیربنای ۲۹۰ مترمربع احداث شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار اجرای پروژه از ابتدا تاکنون در مجموع حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع مرتبط تأمین شده است.

مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان نور با اشاره به نقش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تجهیز این مجموعه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تجهیزات کتابخانه توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأمین شده و سایر نیازهای تجهیزاتی، از جمله کولر و تجهیزات غیرفرهنگی، با مشارکت شورای اسلامی و دهیاری روستای اهودشت، خیرین و اهالی روستا فراهم شده است.

محمدپور گفت: کتابخانه روستای اهودشت با حدود ۴ هزار جلد کتاب، ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و فرهنگی مردم منطقه دارد و منابع آن در حوزه‌های مختلف از جمله تاریخ، ادبیات، کتاب‌های کودک و نوجوان، کتاب‌های درسی و منابع آموزشی را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این کتابخانه نتیجه همراهی و مشارکت چندجانبه دستگاه‌های اجرایی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، خیرین و مردم روستای اهودشت است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه، دسترسی عادلانه به منابع کتابخانه‌ای و تقویت برنامه‌های فرهنگی در این روستا داشته باشد.