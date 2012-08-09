مراسم شب های قدر در امامزادگان قم برگزار می شود

حجت الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برنامه شب های قدر در امام زادگان استان با قرائت قرآن آغاز می شود و با قرائت دعاهای مربوط به شب قدر ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه مراسم شبهای قدر در امامزادگان در ساعت 23 برگزار می شود افزود: مراسم شامل قرائت قرآن، سخنرانی، مداحی و دعای جوشن کبیر می شود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به برگزاری مراسم ویژه شب های قدر در آستان امام زادگان شهر مقدس قم، عنوان کرد: در آستان مقدس امام زاده جعفر شهید برنامه شب قدر از ساعت 23 و نیم آغاز می شود و تا ساعت سه بامداد ادامه خواهد یافت که معماریان و میرزایی مداح و حجت الاسلام مدنی و حجت الاسلام رسولی نیز سخنرانان این مراسم هستند.



وی با بیان ایکه برنامه شب قدر در امام زاده سید معصوم(ع) از ساعت 15 دقیقه بامداد شروع و تا ساعت سه بامداد ادامه خوا داشت، ادامه داد: حجت الاسلام صادقی سخنران این مراسم پرفیض خواهد بود.

حجت الاسلام شیری گفت: سخنران برنامه شب قدر آستان مقدس امام زاده ابراهیم(ع) حجت الاسلام سطحی خوانی، امام زاده جمال الدین(ع) حجت الاسلام ایرانی، امام زاده علی موسی الرضا(ع) حجت الاسلام شکوری، امام زاده موسی مبرقع(ع) حجت الاسلام حاتمی، امام زاده احمدبن قاسم(ع) حجت الاسلام طبسی، امام زاده طیب و امام زاده طاهر(ع) حجت الاسلام شاطری است.

وی در ادامه افزود: برنامه شب قدر در آستان مقدس امام زاده سید علی(ع) از ساعت 23 و نیم با قرائت قرآن توسط اقای مظفری آغاز می شود و با مداحی حسین حیدرزاده و سخنرانی حجت الاسلام میردامادی ادامه خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان کرد:‌کتابی با عنوان شبی بهتر از هزار ماه که ویژه شب های قدر است در بین افراد پخش می شود که این کتاب شامل مواردی از قبیل جایگاه شب قدر، اعمال قدر، ثواب نماز جماعت و ... می شود.