10 زندانی جرائم غیر عمد در بوشهر آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر صبح سهشنبه با حضور قائم مقام وزیر دادگستری و تعداد زیادی از مسئولان ارشد استان بوشهر در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان بوشهر برگزار شد.
در این آئین 10 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان بوشهر، با تلاش خیرین، پرداخت بدهیها و جلب موافقت شاکیان، حکم آزادسازی خود را دریافت کردند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.
مدیر عامل ستاد دیه استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفت نفر از این زندانیان اهل شهرستان گناوه هستند که بیش از یک میلیارد و 250 میلیون تومان بدهی داشتهاند.
اکبر محبی به اقدامات صورت گرفته برای آزادسازی این افراد اشاره کرد و عنوان داشت: خیرین گناوهای تلاش زیادی برای کاهش بدهی این افراد انجام دادهاند و با کاهش این میزان بدهی به 100 میلیون تومان، این مبلغ را جمعآوری و این زندانیان را آزاد کردهاند.
وی گفت: سه نفر دیگر از محکومین نیز 550 میلیون تومان بدهی داشتند که با کاهش این میزان بدهی به 60 میلیون تومان و پرداخت مبلغ مذکور توسط خیرین، این افراد نیز حکم آزادی خود از زندان را دریافت کردند.
مدیر عامل ستاد دیه استان بوشهر مهریههای بالا را یکی از عوامل حضور افراد در زندان دانست و تاکید کرد: دولت در زمینه کاهش سقف مهریهها اقدامات ارزشمندی انجام داده و ما هم باید با تلاش و کوشش، فرهنگ غلط مهریههای بالا و خارج از توان را از جامعه ریشهکن کنیم.
محبی گفت: بیتوجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و بیمه از مسائلی است که در افزایش زندانیان جرائم غیرعمد موثر بوده و بخشی از بدهکاران دیه را رانندگان و راکبان فاقد بیمهنامه معتبر تشکیل میدهند.
وی در ادامه بیان داشت: پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بدون بهره و یا با بهره چهار درصد از حمایتهای ستاد دیه استان از محکومین جرائم غیرعمد است.
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