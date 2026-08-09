به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی روز یکشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به فراز و نشیبهای یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته آزمون سختی را پشت سر گذاشتیم و به لطف خداوند متعال، عنایت اهل بیت(ع) و با توکل بر خدا، مردم، مسئولان، خدمتگزاران، تریبونداران و بهویژه اصحاب رسانه عملکرد قابل قبولی داشتند.
وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم و همه مجموعههایی که در این مدت در میدان بودند، افزود: مردم در این مدت نشان دادند که در شرایط دشوار نیز پای کار هستند و میتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
فرماندار زنجان با اشاره به نقش رسانهها در حفظ انسجام اجتماعی گفت: یکی از مهمترین عرصههایی که در یک سال گذشته شاهد عملکرد ارزشمند اصحاب رسانه بودیم، موضوع مقابله با جنگ شناختی دشمن بود.
کاظمی ادامه داد: دشمن تلاش داشت با تأثیرگذاری بر افکار و عقاید مردم، اراده جامعه را تضعیف کند، کشور را بیآینده نشان دهد و با اختلافافکنی، انسجام و وحدت مردم را هدف قرار دهد، اما بصیرت، بلوغ فکری و هوشمندی مردم و دیدهبانی اصحاب رسانه موجب شد فرصت سوءاستفاده از دشمن گرفته شود.
وی تصریح کرد: رسانهها در این عرصه اجازه ندادند روایتهای نادرست و جریانهای اختلافافکنانه بر فضای جامعه غلبه کند و این نقشآفرینی یک سرمایه ارزشمند برای کشور است.
فرماندار زنجان با بیان اینکه در یک سال گذشته در حوزههای مختلف حرفهای زیادی برای گفتن وجود دارد، گفت: در هر حوزهای که بخواهیم عملکرد یک سال گذشته را بررسی کنیم، باید اهل فن و کارشناسان همان حوزه درباره اقدامات انجامشده و دستاوردها اظهارنظر کنند، اما واقعیت این است که در این مدت کارهای متعددی در حوزههای مختلف دنبال شده است.
کاظمی با اشاره به شعار دولت و مسیر طیشده در یک سال گذشته افزود: دولت در این مدت تلاش کرد بر اساس شعار و برنامه خود امور را هدایت و راهبری کند و در این مسیر از هدایتها و حمایتهای رهبر شهید و همچنین رهنمودهای راهگشای امام عصر(عج) بهرهمند شد.
وی خاطرنشان کرد: این یک سال با دورههای قبلی دولتها تفاوتهایی داشته و همه فراز و نشیبها را در کنار یکدیگر پشت سر گذاشتهایم؛ بنابراین باید قدر فرصتها و دستاوردهایی را که در اختیار داریم بدانیم.
رسانهها چشم و گوش امین مدیریت اجرایی هستند
کاظمی با قدردانی از نقش اصحاب رسانه در انتقال مطالبات مردم گفت: همراهی، انتقاد و انتقال مطالبات مردم از سوی رسانهها برای ما ارزشمند است و رسانهها در واقع پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند.
وی افزود: ما اصحاب رسانه را چشم و گوش امین خود و بازوی توانمند مدیریت اجرایی میدانیم.
فرماندار زنجان ادامه داد: خود من تقریباً روزی نیست که از مطالب، گزارشها و مطالب منتشرشده توسط رسانهها بیخبر باشم و در اولین فرصت تلاش میکنم مطالب را ببینم و در صورت نیاز، موضوعات مطرحشده را از دستگاههای مربوطه پیگیری کرده و پاسخ آن را دریافت کنم.
کاظمی بر ضرورت تقویت روابط عمومی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: فعالتر کردن روابط عمومی فرمانداری و ادارات در دستور کار قرار دارد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: بارها در شورای اداری به مدیران تأکید کردهایم که باید مسئولیتپذیر و پاسخگو باشند و ارتباط تنگاتنگی با اصحاب رسانه و مطبوعات داشته باشند.
فاصله گرفتن مدیران از رسانهها به ضرر خود آنهاست
فرماندار زنجان تصریح کرد: هر مدیری که از اصحاب رسانه فاصله بگیرد، در وهله نخست خودش متضرر خواهد شد؛ چراکه خبرنگاران از وقت، تخصص، توان و تعهد خود برای پیگیری مسائل و دغدغههای مردم هزینه میکنند.
کاظمی گفت: بسیاری از مواردی که از چشم مسئولان دور میماند، توسط رسانهها دیده و مطرح میشود و گاهی نیز رسانهها انحراف یا اشکالی را در یک موضوع شناسایی و آن را به اطلاع مسئولان میرسانند.
وی افزود: این ظرفیت برای مدیریت اجرایی یک نعمت و آورده ارزشمند است و باید از آن به شکل صحیح استفاده کرد.
فرماندار زنجان با اشاره به محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و برخی تصمیمات استانی اظهار کرد: اگر در مواردی نتوانستیم از ظرفیت رسانهها آنطور که باید استفاده کنیم، بخشی از آن به شرایط جنگی و اقتضائات موجود بازمیگشت و در برخی موارد نیز به دلیل قرار گرفتن موضوعات در سطح مرکز استان، امکان تصمیمگیری مستقیم در شهرستان وجود نداشت.
تأکید بر تعامل نزدیکتر روابط عمومیها و رسانهها
کاظمی با قدردانی از تلاشهای مسئولان و مدیران مجموعه استان گفت: قرار گرفتن بخشی از فرآیندهای تصمیمگیری در مرکز استان، هم مزایایی دارد و هم در برخی مواقع موجب محدودیتهایی در تصمیمگیری شهرستان میشود و لازم است این مسائل با تعامل و پیگیری بیشتر مدیریت شود.
وی همچنین از تلاشهای مدیران و مسئولان حاضر در میدان قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان در کنار مردم و پیگیری مطالبات آنان برای ما ارزشمند است.
فرماندار زنجان افزود: همراهی، یکرنگی و یکدلی میان مسئولان، مردم و رسانهها، برای ما یک قدرت نرم بسیار ارزشمند است؛ قدرتی که در بسیاری از مواقع میتواند حتی از ابزارهای سخت نیز اثرگذارتر باشد.
کاظمی با تأکید بر تداوم این مسیر گفت: امیدواریم این همدلی و همراهی میان مردم، مسئولان و اصحاب رسانه همچنان ادامه داشته باشد و بتوانیم با استفاده از ظرفیت همه بخشها، ضمن عبور از شرایط دشوار، مسیر توسعه و پیشرفت استان و شهرستان را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.
کاظمی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای استان گفت: رسانهها از سرمایههای مهم اجتماعی هستند و تقویت اعتماد میان مردم، رسانه و مسئولان میتواند زمینهساز مدیریت بهتر مسائل و حرکت استان در مسیر توسعه و پیشرفت باشد.
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