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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۹

رسانه‌ها در خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن نقش‌ مهم و تاثیرگذار دارند

رسانه‌ها در خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن نقش‌ مهم و تاثیرگذار دارند

زنجان- فرماندار زنجان گفت: رسانه‌ها در خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن نقش‌ مهم و تاثیرگذار دارند و اجازه ندادند روایت‌های نادرست و جریان‌های اختلاف‌افکنانه بر فضای جامعه غلبه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی روز یکشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به فراز و نشیب‌های یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته آزمون سختی را پشت سر گذاشتیم و به لطف خداوند متعال، عنایت اهل بیت(ع) و با توکل بر خدا، مردم، مسئولان، خدمتگزاران، تریبون‌داران و به‌ویژه اصحاب رسانه عملکرد قابل قبولی داشتند.

وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم و همه مجموعه‌هایی که در این مدت در میدان بودند، افزود: مردم در این مدت نشان دادند که در شرایط دشوار نیز پای کار هستند و می‌توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

فرماندار زنجان با اشاره به نقش رسانه‌ها در حفظ انسجام اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که در یک سال گذشته شاهد عملکرد ارزشمند اصحاب رسانه بودیم، موضوع مقابله با جنگ شناختی دشمن بود.

کاظمی ادامه داد: دشمن تلاش داشت با تأثیرگذاری بر افکار و عقاید مردم، اراده جامعه را تضعیف کند، کشور را بی‌آینده نشان دهد و با اختلاف‌افکنی، انسجام و وحدت مردم را هدف قرار دهد، اما بصیرت، بلوغ فکری و هوشمندی مردم و دیده‌بانی اصحاب رسانه موجب شد فرصت سوءاستفاده از دشمن گرفته شود.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها در این عرصه اجازه ندادند روایت‌های نادرست و جریان‌های اختلاف‌افکنانه بر فضای جامعه غلبه کند و این نقش‌آفرینی یک سرمایه ارزشمند برای کشور است.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در یک سال گذشته در حوزه‌های مختلف حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد، گفت: در هر حوزه‌ای که بخواهیم عملکرد یک سال گذشته را بررسی کنیم، باید اهل فن و کارشناسان همان حوزه درباره اقدامات انجام‌شده و دستاوردها اظهارنظر کنند، اما واقعیت این است که در این مدت کارهای متعددی در حوزه‌های مختلف دنبال شده است.

کاظمی با اشاره به شعار دولت و مسیر طی‌شده در یک سال گذشته افزود: دولت در این مدت تلاش کرد بر اساس شعار و برنامه خود امور را هدایت و راهبری کند و در این مسیر از هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر شهید و همچنین رهنمودهای راهگشای امام عصر(عج) بهره‌مند شد.

وی خاطرنشان کرد: این یک سال با دوره‌های قبلی دولت‌ها تفاوت‌هایی داشته و همه فراز و نشیب‌ها را در کنار یکدیگر پشت سر گذاشته‌ایم؛ بنابراین باید قدر فرصت‌ها و دستاوردهایی را که در اختیار داریم بدانیم.

رسانه‌ها چشم و گوش امین مدیریت اجرایی هستند

کاظمی با قدردانی از نقش اصحاب رسانه در انتقال مطالبات مردم گفت: همراهی، انتقاد و انتقال مطالبات مردم از سوی رسانه‌ها برای ما ارزشمند است و رسانه‌ها در واقع پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند.

وی افزود: ما اصحاب رسانه را چشم و گوش امین خود و بازوی توانمند مدیریت اجرایی می‌دانیم.

فرماندار زنجان ادامه داد: خود من تقریباً روزی نیست که از مطالب، گزارش‌ها و مطالب منتشرشده توسط رسانه‌ها بی‌خبر باشم و در اولین فرصت تلاش می‌کنم مطالب را ببینم و در صورت نیاز، موضوعات مطرح‌شده را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری کرده و پاسخ آن را دریافت کنم.

کاظمی بر ضرورت تقویت روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: فعال‌تر کردن روابط عمومی فرمانداری و ادارات در دستور کار قرار دارد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: بارها در شورای اداری به مدیران تأکید کرده‌ایم که باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و ارتباط تنگاتنگی با اصحاب رسانه و مطبوعات داشته باشند.

فاصله گرفتن مدیران از رسانه‌ها به ضرر خود آنهاست

فرماندار زنجان تصریح کرد: هر مدیری که از اصحاب رسانه فاصله بگیرد، در وهله نخست خودش متضرر خواهد شد؛ چراکه خبرنگاران از وقت، تخصص، توان و تعهد خود برای پیگیری مسائل و دغدغه‌های مردم هزینه می‌کنند.

کاظمی گفت: بسیاری از مواردی که از چشم مسئولان دور می‌ماند، توسط رسانه‌ها دیده و مطرح می‌شود و گاهی نیز رسانه‌ها انحراف یا اشکالی را در یک موضوع شناسایی و آن را به اطلاع مسئولان می‌رسانند.

وی افزود: این ظرفیت برای مدیریت اجرایی یک نعمت و آورده ارزشمند است و باید از آن به شکل صحیح استفاده کرد.

فرماندار زنجان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و برخی تصمیمات استانی اظهار کرد: اگر در مواردی نتوانستیم از ظرفیت رسانه‌ها آن‌طور که باید استفاده کنیم، بخشی از آن به شرایط جنگی و اقتضائات موجود بازمی‌گشت و در برخی موارد نیز به دلیل قرار گرفتن موضوعات در سطح مرکز استان، امکان تصمیم‌گیری مستقیم در شهرستان وجود نداشت.

تأکید بر تعامل نزدیک‌تر روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها

کاظمی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مدیران مجموعه استان گفت: قرار گرفتن بخشی از فرآیندهای تصمیم‌گیری در مرکز استان، هم مزایایی دارد و هم در برخی مواقع موجب محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری شهرستان می‌شود و لازم است این مسائل با تعامل و پیگیری بیشتر مدیریت شود.

وی همچنین از تلاش‌های مدیران و مسئولان حاضر در میدان قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان در کنار مردم و پیگیری مطالبات آنان برای ما ارزشمند است.

فرماندار زنجان افزود: همراهی، یکرنگی و یکدلی میان مسئولان، مردم و رسانه‌ها، برای ما یک قدرت نرم بسیار ارزشمند است؛ قدرتی که در بسیاری از مواقع می‌تواند حتی از ابزارهای سخت نیز اثرگذارتر باشد.

کاظمی با تأکید بر تداوم این مسیر گفت: امیدواریم این همدلی و همراهی میان مردم، مسئولان و اصحاب رسانه همچنان ادامه داشته باشد و بتوانیم با استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها، ضمن عبور از شرایط دشوار، مسیر توسعه و پیشرفت استان و شهرستان را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.

کاظمی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسانه‌ها از سرمایه‌های مهم اجتماعی هستند و تقویت اعتماد میان مردم، رسانه و مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت بهتر مسائل و حرکت استان در مسیر توسعه و پیشرفت باشد.

کد مطلب 6912610

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