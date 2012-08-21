29 پروژه توزیع نیروی برق کردستان در هفته دولت به بهره برداری می رسد

محمد مصطفی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 29 پروژه توزیع برق در سطح استان مرحله نهایی رسیده و به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسند.

وی افزود: پروژه های یاد شده در شهرستان های سنندج، سقز، بیجار، کامیاران، قروه و سروآباد اجرا شده اند و در مجموع اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال برای اجرایی شدن آنها هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان پروژه نصب هزار و 31 دستگاه چراغ گازی معابر در 30 روستای شهرستان کامیاران را یکی از مهمترین پروژه های این شرکت دانست و گفت: این پروژه با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در راستای تامین روشنایی معابر این روستاها اجرا شده است.

نجفیان ادامه داد: اصلاح شبکه روستای حسین آباد با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال در سروآباد، نصب هزار و 109 دستگاه چراغ 50 وات و 711 دستگاه چراغ 150 وات در بیجار و نصب 747 دستگاه چراغ 50 وات در 21 روستای شهرستان سقز برای تامین روشنایی معابر این شهرستان ها از دیگر پروژه های قابل توجه این شرکت است که از محل اعتبارات استانی برای آنها هزینه شده است.

وی در ادامه به پروژه های احداث شبکه جدید در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: احداث دو کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی برای متقاضیان متفرقه، احداث دو هزار و 144 متر شبکه فشار متوسط هوایی در حاشیه سد شهید کاظمی برای پمپاژ آب در شهرستان سقز و احداث دو هزار و 358 متر خط نفوذی در بیجار برای برقدار کردن چاه های کشاورزی روستای اورته قشلاق از دیگر پروژه های شرکت توزیع برق استان کردستان است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در پایان سخنان خود احداث خطوط نفوذی برای چاه های کشاورزی روستاهای دیواندره را از دیگر پروژه های قابل توجه در زمینه احداث شبکه های جدید عنوان کرد که در هفته دولت به بهره برداری می رسند.