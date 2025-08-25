به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید سلطانی در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهادت رئیسجمهور فقید، آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهان شهیدشان اظهار داشت: امسال هفته دولت با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع مقدس نامگذاری شده و شرکت توزیع برق استان نیز با اجرای دهها طرح خدماتی در راستای تحقق این شعار گام برداشته است.
وی افزود: برای اجرای این پروژهها بیش از یکهزار و ۴۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع داخلی شرکت هزینه شده است.
به گفته سلطانی، پروژههای مذکور با هدف ارتقای کیفیت خدماتدهی، کاهش تلفات انرژی، بهبود ولتاژ شبکه، هوشمندسازی و افزایش رفاه مشترکان در سطح استان به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان با اشاره به شرایط خاص پیک مصرف برق در سال جاری تصریح کرد: بخش عمدهای از این طرحها شامل اصلاح و مقاومسازی شبکههای شهری و روستایی، نصب و تعویض ترانسها، احداث خطوط جدید، بهبود روشنایی معابر و ارتقای توان مانور شبکه بوده که نقشی مؤثر در پایداری شبکه و کاهش خاموشیها خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژهها علاوه بر تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی، صنعتی و تجاری، زمینهساز اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی در استان نیز خواهد بود.
گفتنی است، شرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیش از ۷۸۳ هزار مشترک در بخشهای مختلف تعرفهای، وظیفه تأمین برق استان را از طریق ۱۱ هزار و ۴۰۳ کیلومتر خطوط فشار متوسط، ۶ هزار و ۸۹ کیلومتر خطوط فشار ضعیف و ۱۶ هزار و ۳۱۰ دستگاه ترانسفورماتور بر عهده دارد.
