ادامه درگیری ها در حلب/ دو روزنامه نگار خارجی در سوریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سانا گزارش داد: نیروهای مسلح سوریه به پاکسازی منطقه سیف الدوله از تروریستها ادامه دادند و تلفاتی در صفوف برجای گذاشتند.

منابع محلی اعلام کردند: واحدهایی از ارتش سوریه با گروههای مسلح در میدان الحطب در منطقه الجدیده در حلب درگیر شدند و تعدادی از آنها را به قتل رساندند.

همچنین ارتش سوریه با گروههای مسلحی که قصد داشتند از باب الحدید، السلیمانیه و العزیزیه در حلب نفوذ کنند تعدادی از آنها را به قتل برسانند و تعدادی دیگر را زخمی کنند.

ارتش سوریه در حلب همچنین توانست تعدادی از خودروهای مجهز به سلاح متوسط و سنگین گروههای مسلح را ویران کند. تروریستها از این سلاحها برای ممانعت از ورود مردم به حومه حلب استفاده می کردند.

در دیر الزور نیروهای مسلح سوریه با گروههای مسلح در نزدیکی پارک مرکزی درگیر شدند و تعدادی از ادوات آنها را نابود کردند. همچنین در منطقه الجبیلی در دیر الزور نیز تعدادی از اعضای گروههای مسلح از سوی ارتش کشته شدند.

در حومه لاذقیه نیز میان ارتش و گروههای مسلح درگیری هایی پیش آمد.

خبر دیگر اینکه یک روزنامه نگار ژاپنی و ترکیه ای در حلب کشته شدند.

از سوی دیگر تلویزیون سوریه گزارش داد: نیروهای مسلح سوریه با گروههای مسلح در روستای النهریه در غرب العاصی در حمص درگیر شدند وسه نفر از آنها را به قتل رساندند.این گروههای مسلح برای مردم مزاحمتهایی ایجاد کرده بودند.

همچنین نیروهای مسلح از ورود تروریستها از منطقه تلکلخ در مرز لبنان ممانعت به عمل آوردند.