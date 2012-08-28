  1. استانها
  2. کرمان
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

توکلی:

گوشت قرمز بعد از خرید 24 ساعت در یخچال نگهداری شود

گوشت قرمز بعد از خرید 24 ساعت در یخچال نگهداری شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی جنوب استان کرمان گفت: برای جلوگیری از انتقال بیماری های دامی به انسان بهتر است گوشت قرمز بعد از خرید به مدت 24 تا 48 ساعت در یخچال نگهداری شود.

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گوشت قرمز تازه و سالم دارای قوام سفت و به رنگ قرمز تا صورتی است که نباید  نرم و لزج باشد.
وی افزود: چربی گوشت نیز سفت و زرد متمایل به سفید است و نباید بوی بدی داشته باشد.
 
مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه گوشت قرمز از یک سو یکی از مهمترین منابع تامین کننده پروتئین بدن بوده و از سوی دیگر محیطی بسیار مناسب برای رشد و تکثیر انواع میکروبهاست تصریح کرد: در این صورت مصرف آن میتواند باعث انتقال بسیاری از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان شود.
 
توکلی تصریح کرد: از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و دام میتوان تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را نام برد که در سالهای اخیر در ایران مشاهده و موارد ابتلا و تلفات نیز گزارش شده است.
 
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از ابتلای به این بیماری  و سایر بیماری های مشترک باید مسائل بهداشتی رعایت شود عنوان داشت: افراد باید حتی الامکان از تماس با دام زنده خودداری کنند و در صورت ضرورت نیاز به تماس با دام زنده باید از وسایل ایمنی فردی همچون دستکش، ماسک، چکمه و عینک استفاده کنند.
 
مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه یکی از راه های مهم انتقال بیماری های مشترک انسان و دام تماس با خون و ترشحات و بافت آلوده دامی و گوشت تازه آلوده است تاکید کرد: باید از کشتار و پوست کنی دام در خارج از کشتارگاه جدا خودداری شود.
 
وی گفت: مردم گوشت مورد نیاز خود را از قصابی ها و مراکز عرضه مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.
 
توکلی اظهارکرد: در هنگام خرید گوشت به مهر بهداشتی دامپزشکی روی لاشه توجه شود.
 
مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه شهروندان بعد از خرید گوشت و قبل از قطعه کردن آن، حداقل به مدت 24 تا 48 ساعت در یخچال در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری کنند، ابرازداشت: در هنگام قطعه کردن گوشت حتما از دستکش استفاده شود.
 
وی افزود: عرضه گوشت چرخ کرده از پیش آماده شده ممنوع بوده و باید از خرید آن خودداری کرد.
 
توکلی توجه کردن به تاریخ تولید و انقضا و مشخصات روی گوشتهای بسته بندی را ضروری خواند و بیان داشت: افراد از خرید گوشت بسته بندی با تاریخ های مخدوش شده خودداری کنند.
 
کد مطلب 1682920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها