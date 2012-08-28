گوشت قرمز بعد از خرید 24 ساعت در یخچال نگهداری شود

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گوشت قرمز تازه و سالم دارای قوام سفت و به رنگ قرمز تا صورتی است که نباید نرم و لزج باشد.

وی افزود: چربی گوشت نیز سفت و زرد متمایل به سفید است و نباید بوی بدی داشته باشد.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه گوشت قرمز از یک سو یکی از مهمترین منابع تامین کننده پروتئین بدن بوده و از سوی دیگر محیطی بسیار مناسب برای رشد و تکثیر انواع میکروبهاست تصریح کرد: در این صورت مصرف آن میتواند باعث انتقال بسیاری از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان شود.

توکلی تصریح کرد: از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و دام میتوان تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را نام برد که در سالهای اخیر در ایران مشاهده و موارد ابتلا و تلفات نیز گزارش شده است.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از ابتلای به این بیماری و سایر بیماری های مشترک باید مسائل بهداشتی رعایت شود عنوان داشت: افراد باید حتی الامکان از تماس با دام زنده خودداری کنند و در صورت ضرورت نیاز به تماس با دام زنده باید از وسایل ایمنی فردی همچون دستکش، ماسک، چکمه و عینک استفاده کنند.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه یکی از راه های مهم انتقال بیماری های مشترک انسان و دام تماس با خون و ترشحات و بافت آلوده دامی و گوشت تازه آلوده است تاکید کرد: باید از کشتار و پوست کنی دام در خارج از کشتارگاه جدا خودداری شود.

وی گفت: مردم گوشت مورد نیاز خود را از قصابی ها و مراکز عرضه مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

توکلی اظهارکرد: در هنگام خرید گوشت به مهر بهداشتی دامپزشکی روی لاشه توجه شود.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه شهروندان بعد از خرید گوشت و قبل از قطعه کردن آن، حداقل به مدت 24 تا 48 ساعت در یخچال در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری کنند، ابرازداشت: در هنگام قطعه کردن گوشت حتما از دستکش استفاده شود.

وی افزود: عرضه گوشت چرخ کرده از پیش آماده شده ممنوع بوده و باید از خرید آن خودداری کرد.

توکلی توجه کردن به تاریخ تولید و انقضا و مشخصات روی گوشتهای بسته بندی را ضروری خواند و بیان داشت: افراد از خرید گوشت بسته بندی با تاریخ های مخدوش شده خودداری کنند.

