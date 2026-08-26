پدر شهید «محمد صادقیان مریان» دیار حق را لبیک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید بسیجی محمد صادقیان مریان عصر چهارشنبه پس از تحمل سال‌ها فراق فرزند شهیدش، در سن ۸۱ سالگی به دیدار حق شتافت و به فرزند شهیدش پیوست.

حسن صادقیان، متولد چهارم مهرماه سال ۱۳۲۳، پس از عمری زندگی پربرکت و تحمل سال‌ها دوری از فرزند شهیدش، در سوم شهریورماه ۱۴۰۵ بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

شهید محمد صادقیان مریان، داوطلب بسیجی، متولد ششم تیرماه سال ۱۳۴۵ بود که در بیست و نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۴ در منطقه سقز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از شهادت به تالش منتقل و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

پیکر پدر شهید بزرگوار، در جوار مزار مطهر فرزند شهیدش در گلزار شهدای تالش به خاک سپرده خواهد شد تا پس از سال‌ها فراق، در کنار فرزندش آرام گیرد.