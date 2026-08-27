به گزارش خبرگزاری مهر ، الیاس حضرتی در نشست با اعضای شورای اطلاع رسانی و فضای مجازی استان اردبیل اظهار کرد: کشور و مردم در یک نبرد و جنگ رسانه‌ای وحشتناک قرار گرفته و تمامی تلاش دشمن بر این است که مردم را مأیوس و ناامید و اعتمادشان را سلب کند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند پیروزی‌ها و موفقیت‌های بزرگی را که در بخش نظامی و میدان نظامی به دست آمده و موفقیت دولت در اداره مجموعه نظام در زمان جنگ را نادیده گرفته و حضور مردم را نیز کمرنگ جلوه دهد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با این جنگ روانی ادامه داد: رسانه‌ها باید در کنار هم بتوانند اقدامات خوبی را که نیروهای مسلح انجام داده‌ و اقتدار بی‌نظیری را که در تاریخ ایران ثبت شده را برای مردم تبیین کنند.

حضرتی همچنین به عملکرد دولت در سال‌ و ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: لازم است رسانه‌ها اقدامات بی‌نظیری را که دولت در طول این جنگ و در طول یک تا دو سال گذشته انجام داده نیز برای مردم بازگو کنند.

وی افزود: حضور پررنگ مردم در میدان نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم این موفقیت‌ها بود و هر سه بخش مردم، دولت و نیروهای مسلح به یکدیگر انرژی مثبت دادند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه حضور مردم به دولت روحیه داده و به آن کمک کرده است، ادامه داد: حضور دولت و قوت و قدرت مدیریتی آن به نیروهای مسلح روحیه داده و اقتدار نیروهای مسلح نیز به مردم و دولت روحیه بخشید.

حضرتی در پایان با تاکید بر اینکه همه این موفقیت‌ها در ذیل مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل گرفته است، بیان کرد: امید آن می‌رود کشور و مردم از این مرحله و مشکلات نیز عبور کرده و ایران مقتدر و ملت سرافراز همچنان سربلند و سرافراز باقی بمانند.