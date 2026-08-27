به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه «الشروق» الجزائر، السعید سعیود، وزیر کشور الجزائر شامگاه چهارشنبه در استان بجایه در شمال غرب این کشور اعلام کرد که به دنبال آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در چندین استان، ۱۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وزیر کشور الجزایر به دستور رئیس‌جمهور این کشور به استان بجایه سفر کرد تا از نزدیک بر روند مهار آتش‌سوزی‌های این استان نظارت کند.

وزیر بهداشت، مدیرکل امنیت ملی و مدیرکل حفاظت غیر نظامی الجزایر نیز سعیود را در این سفر همراهی کردند.

بر اساس اعلام سازمان حفاظت غیر نظامی الجزایر تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه، ۱۳۱ مورد آتش‌سوزی در پوشش گیاهی ثبت شده که بیشتر آنها در مناطق شرقی این کشور رخ داده است.

استان بجایه با ثبت ۲۰ مورد آتش‌سوزی، بیشترین تعداد آتش سوزی را داشته و پس از آن استان‌های تیزی‌وزو با ۱۳ مورد، اسکیکده با ۱۰ مورد و جیجل با ۶ مورد قرار دارند.