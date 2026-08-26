شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی فردا پنجشنبه در سفر به خوزستان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور می‌یابد و با نمایندگان بخش خصوصی عضو شورا، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، بانکی و ارزی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این نشست فرصت مهمی برای طرح بی‌واسطه مسائل بخش خصوصی خوزستان است، افزود: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در زمینه ایفای تعهدات ارزی صادرات، تأمین و تخصیص ارز برای واردات، سهمیه‌های ارزی، فرآیندهای تجارت خارجی، ثبت سفارش و نحوه تأمین ارز از جمله محورهایی است که در این جلسه مطرح خواهد شد.

عموری ادامه داد: مسائل مرتبط با نسبت منابع و مصارف شبکه بانکی استان و ضرورت افزایش سهم خوزستان از تسهیلات بانکی نیز از مطالبات جدی بخش خصوصی است.

به گفته دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، بخشی از منابع بانکی استان باید متناسب با ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و صادراتی خوزستان در اختیار بنگاه‌های اقتصادی همین استان قرار گیرد.

عموری گفت: ایجاد و تقویت شعب ارزی در مرزهای تجاری خوزستان، تسهیل مبادلات مالی و ارزی با کشورهای همسایه، رفع موانع نقل‌وانتقال ارز، بازنگری در ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی و کاهش زمان و هزینه فرآیندهای تجاری، از دیگر موضوعاتی است که فعالان اقتصادی استان در نشست با رئیس کل بانک مرکزی پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: خوزستان به دلیل برخورداری از مرزهای زمینی و آبی، بنادر، ظرفیت‌های صنعتی و پتروشیمی، تولیدات کشاورزی و ارتباط تجاری با عراق، نقشی مهم در صادرات غیرنفتی کشور دارد؛ از این رو سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مانع فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان نباشد و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و تجارت را فراهم کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، گفت: در دوره پس از جنگ تحمیلی اخیر، نیاز به بازنگری در برخی رویه‌های بانکی و ارزی بیش از گذشته احساس می‌شود. بخش خصوصی برای حفظ تولید، تداوم صادرات، تأمین مواد اولیه و ایفای تعهدات خود، به مقررات شفاف، رویه‌های پایدار و تصمیم‌های قابل اجرا نیاز دارد.

عموری بیان کرد: طولانی شدن فرآیند تخصیص و تأمین ارز، محدودیت‌های مربوط به ثبت سفارش، ابهام در سهمیه‌های ارزی و مشکلات رفع تعهد ارزی، قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کاهش داده است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این نشست، راهکارهای اجرایی و زمان‌بندی‌شده برای حل مسائل فعالان اقتصادی خوزستان اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: اخیراً نیز فعالان بخش خصوصی در سطح کشور از توقف یا طولانی شدن ثبت سفارش و تخصیص ارز، محدودیت در تأمین ارز و افزایش هزینه‌های واردات و لجستیک به‌عنوان موانع اصلی تجارت یاد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خوزستان در این جلسه صرفاً به طرح مشکلات اکتفا نخواهد کرد و پیشنهادهای مشخصی برای تسهیل رفع تعهد ارزی، افزایش اختیارات شعب بانکی استان، تقویت خدمات ارزی در مرزها، اصلاح رویه‌های ارزش‌گذاری کالا و بهبود دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ارائه می‌دهد.

عموری گفت: انتظار می‌رود حضور رئیس کل بانک مرکزی در خوزستان، به تصمیم‌هایی منجر شود که آثار آن در کوتاه‌مدت در فرآیند تأمین مالی، تجارت خارجی و فعالیت روزمره تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان قابل مشاهده باشد.