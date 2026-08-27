وحدت ملی مورد توجه کامل قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، الیاس حضرتی در نشست هماندیشی با نوجوانان و جوانان استان اردبیل اظهار کرد: همه با درک اهمیت منافع ملی، در مسیر دفاع از کشور و حفظ انسجام ملی حرکت کنند.
وی بر ضرورت تقویت فرهنگ همدلی و انساندوستی در جامعه تأکید کرد و افزود: امور خیر عمومی و کمک به همنوعان و توجه به انسانیت باید بیشتر از گذشته مورد توجه باشد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نسل جوان، ادامه داد: باید فضایی باز و مناسب فراهم شود تا جوانان و نوجوانان بتوانند عهدهدار مسؤولیت در کشور شوند و در عرصههای مختلف اجتماعی و مدیریتی نقشآفرینی کنند.
حضرتی همچنین بر اهمیت تیمسازی با محوریت تخصص تأکید کرد و گفت: جوانان با تشکیل تیمهای تخصصی وارد عرصه کار و خدمت شوند و در کنار آن، فرصت تمرین مدیریت و حل مساله را نیز به دست آورند.
وی بیان کرد: توجه به پتانسیل نخبگان، جوانان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت و مسؤولیتپذیری آنان میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده بهتر از ظرفیتهای کشور کمک کند.
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