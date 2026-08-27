از رسوایی رسانه غربی در جعل خبر علیه ایران تا جنجال تئاتر ۵ میلیونی

خبرگزاری مهر - مجله مهر: شهریور آرامآرام به روزهای خنک و لذتبخش تابستانی نزدیک میشود که اجازه میدهد گاهی هم تابستان یکی از آن فصلهایی باشد که به علاقهمندیهای مردم اضافه میشود؛ کمی باد خنک این روزها جای گرمای آتشین مرداد را گرفته و شهر کمکم از تب گرمای طاقتفرسا فاصله میگیرد. هفته اول شهریور، همزمان با روز پزشک و روز داروساز و در آستانه جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)، حالوهوای متفاوتی دارد؛ از یک سو مناسبتهایی که بهانهای برای قدردانی از سپیدپوشان و اهالی سلامت است و از سوی دیگر، خبرها و حاشیههایی که مثل همیشه سوژه کم ندارند. در این میان،«دکه حاشیهها» هم سراغ اتفاقات و خبرهایی رفته که این روزها بیشتر دیده شدهاند؛ از حاشیههای سیاسی و رسانهای گرفته تا خبرهای اجتماعی، فرهنگی و اتفاقاتی که هرکدام گوشهای از حالوهوای این روزهای جامعه را روایت میکنند.
سرطان و راهی تازه برای درمان آن
یکی از امیدوارکنندهترین خبرهای این روزها، خبر از مسیری تازه برای رساندن درمان به سلولهای سرطانی است. پژوهشگران با الهام از گلبولهای قرمز، نسل جدیدی از نانوحاملهای درمانی را طراحی کردهاند؛ حاملهایی که میتوانند مواد ژنتیکی، پروتئینها و حتی ویروسهای مورد استفاده در ژندرمانی را با خود حمل کنند. نکته مهم این فناوری، توانایی این نانوحاملها در عبور از سد سیستم ایمنی است. این ساختارها از چربیهای بهدستآمده از گلبولهای قرمز و با کمک فناوری میکروسیالات ساخته شدهاند و در آزمایشهای حیوانی توانستهاند تا حدی از شناسایی و حذف توسط برخی سلولهای ایمنی در امان بمانند. پژوهشگران همچنین این حاملها را به گونهای طراحی کردهاند که قابلیت هدفگیری سلولهای سرطانی را داشته باشند؛ رویکردی که میتواند در آینده به رساندن دقیقتر درمان به محل تومور و توسعه روشهای مؤثرتر برای درمان سرطان کمک کند.
برادران نجفی پای چوبه دار؛ آخر خط یک باند مسلح
پرونده یکی از باندهای حرفهای سرقت مسلحانه با اجرای حکم اعدام دو عضو اصلی آن بسته شد. دو برادر حمید و سعید نجفی پس از طی مراحل قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند. این باند طی سالهای فعالیت خود، در تهران و چند شهر دیگر از جمله کرج، قم، مشهد، کوهدشت و مناطقی از مازندران و اصفهان دست به سرقتهای مسلحانه زدند و با ایجاد رعب و وحشت، شهروندان و مأموران را درگیر کردند. در پرونده این باند، اقداماتی همچون تیراندازی به مأموران، فراری دادن همدستان، حمله مسلحانه به بیمارستان و حتی نمایش قدرت با سلاح در فضای مجازی ثبت شده است. اعضای باند برای سرقت، خانهها را شناسایی و پس از تخریب در و ورود به ساختمان، طلا، جواهرات، پول نقد و سایر اموال باارزش مردم را به سرقت میبردند؛ اما سرانجام این مسیر با اجرای حکم اعدام دو عضو اصلی باند به پایان رسید.
بلیت پنجمیلیونی تئاتر جنجالی شد!
ماجرا از قیمت بلیتهای شناور نمایش «آرش» شروع شد؛ بلیتهایی که از ۹۹۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند و همین رقم نزدیک به پنج میلیون تومان کافی بود تا بحث قیمت بلیت تئاتر دوباره در فضای مجازی داغ شود.
کاربران با دیدن این قیمتها، درباره گرانشدن تماشای تئاتر و فاصله گرفتن آن از توان مالی بخش زیادی از مخاطبان صحبت کردند؛ حاشیهای که حالا فقط به یک نمایش محدود نمانده و دوباره این سؤال را مطرح کرده است که با افزایش قیمت بلیتها، تئاتر تا چه اندازه برای مخاطب عمومی قابل دسترس خواهد ماند.
جنجال در کاخ سفید برای انتشار نقشه ترور پسر ترامپ
انتشار ویدئویی درباره تهدید بارون ترامپ، پسر رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید جنجال به پا کرده است؛ موضوعی که حالا واکنش رسانهها و سرویس مخفی آمریکا را نیز به دنبال داشته است. خبرنگار CNN در کاخ سفید درباره این ماجرا گفت: «این نخستینبار است که تهدید مشخصی علیه جان بارون ترامپ بهصورت علنی مطرح شده است.» سرویس مخفی آمریکا نیز اعلام کرده که درباره این موضوع نگرانیهایی وجود دارد. در همین حال، خبرنگار CNN با اشاره به تلاش رئیسجمهور آمریکا برای دور نگه داشتن بارون از انظار عمومی، این تهدید را با توجه به اطلاعات منتشرشده، نگرانکننده توصیف کرده است. از سوی دیگر، یک منبع در دستگاه مجری قانون فدرال آمریکا گفته است این ویدئو میتواند بخشی از کارزار گستردهتری برای تهدید رئیسجمهور و خانواده او باشد؛ موضوعی که به گفته این منبع، بررسی ابعاد آن به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
گاردین؛ اعتراف به جعل خبر علیه ایران!
۱۶ سال از انتشار گزارشی جنجالی درباره یک زن ایرانی گذشت تا سرانجام نویسنده همان گزارش پرده از واقعیتی بردارد که میتواند یکی از نمونههای روشن جعل خبر علیه ایران در رسانههای غربی باشد. ماجرا به سال ۲۰۱۰ برمیگردد؛ زمانی که روزنامه گاردین مدعی شد با «سکینه محمدی آشتیانی» مصاحبهای اختصاصی انجام داده و از صدور حکم سنگسار برای او خبر داد. گزارشی جنجالی که خیلی زود در رسانههای خارجی بازنشر شد و به روایت رسانهای علیه ایران دامن زد.
اما حالا، پس از ۱۶ سال، سعید کمالی دهقان، خبرنگار سابق گاردین و نویسنده این گزارش، در اعترافی صریح اعلام کرده است که اساساً چنین مصاحبهای وجود نداشته است. او ضمن عذرخواهی از مخاطبان نوشته است: «آن مصاحبه هرگز انجام نشد؛ من تمام آن مطلب را از خودم درآوردم.» اعترافی که ماجرا را از یک «گزارش جنجالی» فراتر میبرد؛ چراکه آنچه سالها پیش بهعنوان مصاحبهای اختصاصی درباره ایران منتشر و در رسانههای دیگر بازنشر شد، حالا از زبان نویسندهاش «داستانی ساختگی و کاملاً کذب» توصیف شده است.
کمالی دهقان نیز مسئولیت این اقدام را پذیرفته است؛ اما این اعتراف، این مسئله را روشن میکند گزارشی که ۱۶ سال پیش در رسانهای مانند گاردین منتشر شد و بازتاب پیدا کرد، چه اثری بر تصویری که مخاطبان از ایران دریافت کردند گذاشت؟
سفارتهای ایران گل کاشتند!
سفارتهای ایران این روزها با قدرت، سیاستهای دونالد ترامپ و رویکردهای دولت آمریکا را به چالش میکشند؛ از کنایهای سینمایی درباره بازی سیاسی ترامپ گرفته تا فهرست کردن آنچه ناکامیها و بحرانهای داخلی آمریکا عنوان شده است. سفارت ایران در جمهوری چک، در متنی خطاب به ترامپ، با اشاره به فیلم «بازی» ساخته دیوید فینچر، از او خواسته مراقب باشد در بازی قدرت، جای «بازیکن» و «مهره» را اشتباه نگیرد.
در این متن آمده است که نگرانکنندهترین لحظه فیلم، جایی است که شخصیت اصلی متوجه میشود آنطور که تصور میکرده بازیکن نیست، بلکه خودش مهره بازی فرد دیگری بوده است. سفارت ایران سپس با استفاده از همین روایت سینمایی، خطاب به ترامپ هشدار داده است: «وقتی مینشینید تا با افرادی که این بازی را اختراع کردهاند و کلمه «کیش و مات» را به جهان دادهاند، شطرنج بازی کنید، مراقب باشید.» این کنایه در ادامه صریحتر میشود؛ جایی که سفارت ایران نوشته است ممکن است ترامپ تصور کند حریف بازی است، اما در لحظه «کیش و مات» متوجه شود که بازیکن نبوده و تنها یک مهره، آن هم یک پیاده، بوده است.
اما کنایه سفارتهای ایران به همینجا ختم نشده است. سفارت ایران در غنا نیز در واکنش به ذوقزدگی وزیر خزانهداری آمریکا درباره تحریمها و عملیات موسوم به «طرد اقتصادی»، سراغ تصویری دیگر از وضعیت داخلی آمریکا رفته و فهرستی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی این کشور را پیش روی او گذاشته است. در این متن به ۷۷۱ هزار بیخانمان، ۴۸ میلیون نفر گرفتار ناامنی غذایی و ۱۴ میلیون کودک گرسنه اشاره شده که برای دریافت غذای رایگان در صف میایستند؛ آن هم در شرایطی که به گفته این سفارتخانه، محصولات کشاورزی در حال نابودی است.
این واکنش همچنین به ورشکستگی سالانه حدود نیم میلیون نفر به دلیل هزینههای درمان، از دست دادن بیمه درمانی ۸ میلیون نفر و هزینه روزانه یک میلیارد دلاری جنگ اشاره کرده و در نهایت خطاب به وزیر خزانهداری آمریکا نوشته است که جشن گرفتن برای گرسنگی دیگران، در حالی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در داخل آمریکا پابرجاست، تناقضی آشکار است. سفارت ایران در غنا در جمعبندی این پیام، کنایه را به نقطه اصلی خود رسانده است: «طردشده» واقعی، همیشه همان شهروند آمریکایی بوده است.
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