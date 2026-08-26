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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

پروژه ۳۰۰ میلیاردی آبرسانی به تنگ باغ بندرعباس به بهره‌برداری رسید

پروژه ۳۰۰ میلیاردی آبرسانی به تنگ باغ بندرعباس به بهره‌برداری رسید

بندرعباس- مدیرعامل آبفا هرمزگان از بهره‌برداری پروژه ۳۰۰ میلیارد ریالی آبرسانی به تنگ باغ بندرعباس همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در این آیین با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهرک تنگ باغ از سال ۱۴۰۲ با هدف تامین و پایدارسازی آب شرب این شهرک آغاز شد و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پروژه شامل احداث دو باب مخزن ذخیره با مجموع ظرفیت ۵۲۰ مترمکعب، تجهیز یک حلقه چاه، اجرای پنج کیلومتر خط انتقال و پنج کیلومتر شبکه توزیع است.

حمزه پور ادامه داد: در قالب این پروژه همچنین یک باب موتورخانه سرچاهی و ۲۰۰ متر شبکه برق فشار متوسط احداث و تجهیزات مورد نیاز چاه نیز تامین و نصب شد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان گفت: چاه تامین آب شرب پس انجام عملیات احیا و تجهیز مجدد حدود ۷ لیتر بر ثانیه، ظرفیت تامین نزدیک به ۶۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز را دارد.

وی با بیان اینکه آب استحصال شده از کیفیت مطلوبی برخوردار است، افزود: با توجه به توسعه شهرک تنگ باغ و نزدیکی آن به بندرعباس، تامین آب پایدار از نیازهای اساسی مردم این منطقه بود و با اجرای این پروژه، زمینه تامین پایدارتر آب شرب جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ نفر فراهم شد.

حمزه پور با اشاره به شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آبی در هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های آبرسانی در چنین شرایطی نیازمند تلاش و پیگیری مستمر است و آبفا با وجود محدودیت های اعتباری، تامین آب پایدار برای مناطق مختلف استان را با جدیت دنبال می کند.

کد مطلب 6928948

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