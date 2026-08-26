به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در این آیین با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهرک تنگ باغ از سال ۱۴۰۲ با هدف تامین و پایدارسازی آب شرب این شهرک آغاز شد و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پروژه شامل احداث دو باب مخزن ذخیره با مجموع ظرفیت ۵۲۰ مترمکعب، تجهیز یک حلقه چاه، اجرای پنج کیلومتر خط انتقال و پنج کیلومتر شبکه توزیع است.

حمزه پور ادامه داد: در قالب این پروژه همچنین یک باب موتورخانه سرچاهی و ۲۰۰ متر شبکه برق فشار متوسط احداث و تجهیزات مورد نیاز چاه نیز تامین و نصب شد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان گفت: چاه تامین آب شرب پس انجام عملیات احیا و تجهیز مجدد حدود ۷ لیتر بر ثانیه، ظرفیت تامین نزدیک به ۶۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز را دارد.

وی با بیان اینکه آب استحصال شده از کیفیت مطلوبی برخوردار است، افزود: با توجه به توسعه شهرک تنگ باغ و نزدیکی آن به بندرعباس، تامین آب پایدار از نیازهای اساسی مردم این منطقه بود و با اجرای این پروژه، زمینه تامین پایدارتر آب شرب جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ نفر فراهم شد.

حمزه پور با اشاره به شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آبی در هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های آبرسانی در چنین شرایطی نیازمند تلاش و پیگیری مستمر است و آبفا با وجود محدودیت های اعتباری، تامین آب پایدار برای مناطق مختلف استان را با جدیت دنبال می کند.