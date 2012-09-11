روستای "رضوانیه " ابرکوه روشن شد

ابوالفضل اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاست‌های وزارت نیرو در راستای برق‌دار کردن روستاهای زیر 20 خانوار، اهالی روستای رضوانیه ابرکوه با 15 خانوار از نعمت برق برخوردار شدند.

وی افزود: با توجه به احداث شبکه درجهت خدمت رسانی به مردم، 9 واحد دامداری نیز در مسیر این روستا برق‌دار شده اند.

به گفته مدیر برق ابرکوه این پروژه با هزینه ای بالغ بر 750 میلیون ریال و با احداث 1272 متر شبکه فشار متوسط، 1283 متر شبکه فشار ضعیف و 20 عدد چراغ 70 وات اجرا شده است.

اکرمی بیان داشت: در راستای سیاست های دولت پروژه برق‌رسانی به روستاهای زیر بیست خانوار در این شهرستان در حال اجرا است.

اکرمی در مورد برنامه های آینده در این راستا گفت: پروژه ‌‌روستاهای "سنه ای" با 14 خانوار و "چاه بلاغ" با 11 خانوار نیز در برنامه های این مدیریت قرار گرفته است.

وی افزود: تا پایان سال گذشته 99.26 درصد از جمعیت روستایی استان یزد برق دار شدند که بیشترین درصد جمعیت برق دار روستاهای استان مربوط به ابرکوه با 100 درصد جمعیت است و تمامی روستاهای بالای 20 خانوار ابرکوه از نعمت برق بهره مند هستند.