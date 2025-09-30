۲ روستای کهگیلویه از نعمت برق مطمئن و پایدار بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو پرویزی گفت: برق‌رسانی به ۲ روستای شهرستان کهگیلویه با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی اظهار کرد: با اجرای این پروژه تعداد ۱۰ خانوار در روستاهای «تنگ گاه آبریز شهید طاهرمنش» و «لارب دشمن زیاری» از توابع شهرستان کهگیلویه از نعمت برق مطمئن و پایدار بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط، ۱۰۳ متر شبکه فشار ضعیف، ۲ دستگاه ترانسفورماتور و نصب ۱۷ اصله پایه برق از جمله حجم عملیاتی این پروژه است.

مدیر اداره برق ناحبه کهگیلویه با اشاره به اینکه روستاهای مذکور در مناطق کوهستانی واقع شده و تاکنون کوچ‌رو بوده اند، تصریح کرد: شرایط برقرسانی به روستاهای فاقد برق دارا بودن کد روستا، شناسه ملی، اخذ مجوزات لازم از متولیان زمین، داشتن حداقل ۱۰ خانوار برای روستاهای با فاصله از شبکه و ۵ خانوار برای روستاهای با فاصله کم و راه دسترسی است.

گفتنی است تاکنون هزار و ۸۱۲ روستای کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۸ درصد از نعمت برق مطمئن و پایدار بهره‌مند شده است.