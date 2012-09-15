متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه گفت: بر اساس ماده نه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مسئولیت مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار درون شهری در شهرها بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه به عنوان پیشگامان شهرداری های کشور در زمینه ساماندهی و مدیریت برامور حمل ونقل بار درون شهری وارد حیطه عمل شده و اقدامات اولیه مبنی بر تشکیل این شرکت های حمل و نقل بار درون شهری را در کرمانشاه انجام داده است.

رضا قاسمی فر تأکید کرد: متقاضیان جهت تاسیس شرکت حمل ونقل بار درون شهری می توانند به سازمان تاکسیرانی مراجعه نموده و نسبت به تشکیل پرونده و سیر مراحل اداری آن اقدام نمایند.

به گفته وی سازمان تاکسیرانی پس از صدور پروانه شرکت نسبت به معرفی مالکین وانت بارهای ساماندهی شده جهت فعالیت در شرکت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی یاد آور شد: با توجه به دستورالعمل شرکت های فعال در این بخش برنامه ریزی شده و متقاضیان باید طی بازه زمانی خاص با مراجعه به سازمان نسبت به تشکیل پرونده و اخذ پروانه بهره برداری اقدام کنند.

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه تصریح کرد: در صورت نداشتن پروانه حمل بار، توسط ارگان های مرتبط از فعالیت و تردد شرکت های فاقد مجوز، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تاکسیرانان کرمانشاهی 127 شیء به جامانده در تاکسی را به تاکسیرانی تحویل دادند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه گفت: تاکسیرانان امانتدار شهر کرمانشاه از آغاز سال جاری تاکنون 127 شیء و مدارک ارزشمند به جا مانده در تاکسی خود را به سازمان تاکسیرانی تحویل دادند تا با مراجعه صاحبان این اشیاء به این سازمان، اشیاء مذکور به آنها عودت داده شود.

رضا قاسمی فر با بیان اینکه رانندگان وظیفه شناس تاکسی که خود را امانتداران مال و جان و ناموس مردم می دانند.

رعایت امانتداری را وظیفه انسانی و شغلی خود می‌دانند و بر این اساس اشیاء به جا مانده در تاکسی خود را به محض مشاهده، تحویل سازمان تاکسیرانی می دهند.

وی صداقت و اخلاص، پاکی و امانتداری را مهمترین خصوصیات رانندگان مخلص و فداکار ذکر کرد و افزود: اینها همه حکایت از امانتداری رانندگان زحمتکش و با ایمان تاکسیرانی این شهر را دارد.

قاسمی فر با اشاره به اینکه این رانندگان جهت تشویق در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به کمیته انضباطی معرفی و مورد تشویق قرار خواهندگرفت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این موارد گزارش و مستندات خود را به سازمان ارائه دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه با تقدیر از این افراد درستکار خاطرنشان کرد: در جشنواره تاکسیرانان که هر ساله برگزار می شود از تمامی رانندگان امانتدار، با انصاف، مردم دار و ... به نحو شایسته ای تقدیر خواهد شد.

وی از شهروندان کرمانشاهی خواست جهت مسافرت های درون شهری از تاکسی استفاده کرده و از سوار شدن خودروهای مسافربرنمای شخصی پرهیز نمایند.