به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با آغاز فصل جدید کنسرت ها که در قالب پررنگ تری در جدول برنامه ها و سامانه های فروش بلیت مشاهده می شود، برخی از خوانندگان و هنرمندان فعال عرصه موسیقی اقدام به انتشار تک آهنگ های جدیدی کرده اند.

آنچه می خوانید مروری اجمالی به برخی از تک آهنگ ها و آثاری است که طی یکی دو هفته گذشته در اختیار مخاطبان قرار داده شده اند.

جمال الدین منبری؛ تک آهنگ «داغ تو»

جمال الدین منبری از خوانندگان نسل میانی موسیقی کلاسیک ایرانی که طی سال های گذشته آثار متعددی را در عرصه موسیقی ضبط و ثبت کرده است به تازگی تک آهنگ جدیدی را منتشر کرد.

«داغ تو» در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس علاقه مندان این حوزه موسیقایی قرار داده شده است.

در این تک آهنگ محمد فریدی زاده ترانه سرا و آهنگساز، سعید هنرمند تنظیم کننده، فاطمه فریدزاده نوازنده تار، پویا جهانمردی نوازنده ویولن برخی از اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «داغ تو» با صدای جمال الدین منبری را از اینجا بشنوید.

علیرضا طلیسچی؛ تک آهنگ «ماجرای من»

علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ به تازگی در آستانه برگزاری کنسرت های جدیدش تک آهنگ جدیدی به نام «ماجرای من» را منتشر کرد.

وی در این باره نوشت:

شنونده تازه ترین موسیقی من با نام «ماجرای من» باشید.

جمله به جمله این ترانه را طی هشت ماه گذشته همه زندگی کردیم. طبق نظر شما تصمیم گرفتیم به یک آهنگ کامل تبدیل کنیم و حالا یک یادگاری دیگر داریم که قرار است با شروع کنسرت ها با شور و حرارت در سالن طنین انداز شود. آرزو می کنم مرهمی تاثیرگذار بوده باشد.

علیرضا طلیسچی ترانه سرا و خواننده، امیربهادر دهقان و حمید رشیدی تنظیم کننده برخی از اعضای گروه اجرایی این قطعه را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «ماجرای من» با صدای علیرضا طلیسچی را از اینجا بشنوید.

گرشا رضایی؛ تک آهنگ «تو کجایی»

یکی دیگر از تک آهنگ های جدیدی که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته اثری به نام «تو کجایی» با ترانه آتوسا کلانتری، ملودی مجتبی تقی پور و عماد طغر و خوانندگی گرشا رضایی است.

گرشا رضایی درباره این قطعه نوشت:

دوستان عزیزم پس از ماه های سختی که پشت سرگذاشتیم، قطعه جدیدم را به نام «تو کجایی» با عشق تقدیمتان می کنم. امیدوارم خاطره های شیرینی با آن بسازید.

تک آهنگ «تو کجایی» با صدای گرشا رضایی را از اینجا بشنوید.

آصف آریا؛ تک آهنگ «عکست»

«عکست» هم عنوان یکی دیگر از تک آهنگ های جدیدی است که طی روزهای گذشته به خوانندگی آصف آریا پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

این تک آهنگ که در ادامه سبک و سیاق کارهای آریا منتشر شده به گفته او دومین موزیک از آلبوم «کارما» است که با تنظیم و میکس معین حبیبی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

وی در معرفی این تک آهنگ ضمن قدردانی از علی محمودیان و میلاد ماهان راد مدیر هنری اش، بهنام رهنما را نیز به عنوان نوازنده گیتار معرفی کرده است.

تک آهنگ «عکست» به خوانندگی آصف آریا را از اینجا بشنوید.

رضا صادقی؛ تک آهنگ «دلشوره»

رضا صادقی خواننده کنش گر موسیقی پاپ که در روزهای جنگ تحمیلی حضور فعالی درحوزه افزایش تاب آوری جامعه داشت هم در چهل و هشتمین سال تولدش آهنگ جدیدی به نام «دلشوره» منتشر کرد.

وی درباره این قطعه نوشت:

وارد ۴۸ سالگی شدم و حس کردم دلشوره هم باید متفاوت باشه، جنس احساس باشه و عشق و هم صدایی با صدایی که غریب مونده. با احترام تقدیم به شما و دلشوره های عاشقانه همتون، به امید روزهای روشن و دوباره خنده هایی از عمق وجود.

تک آهنگ «دلشوره» به خوانندگی رضا صادقی را از اینجا بشنوید.

محسن چاوشی؛ تک آهنگ «رود سوخته»

قطعه «رود سوخته» با خوانندگی و آهنگسازی محسن چاوشی به عنوان یکی از ترانه های سریال «بامداد خمار» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

ترانه این اثر را امید روزبه سروده و رضا فوادیان تنظیم آن را بر عهده داشته است. همچنین امین غفاری نوازنده ویولن این قطعه است و میکس و مسترینگ آن توسط مهدی کریمی انجام شده است.

تک آهنگ «رود سوخته» با صدای محسن چاوشی را از اینجا بشنوید.

بابک جهانبخش؛ تک آهنگ «مجرم»

بابک جهانبخش ازخوانندگانی که طی هفته های گذشته حضور کمتری در اجراهای زنده داشته است، اخیرا تک آهنگ جدیدی به نام «مجرم» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

وی در توضیح این تک آهنگ نوشته است: قطعه «مجرم» اولین آهنگ از آلبوم «تبعید» منتشر شد و من از تمامی عزیزانی که در جمع آوری این اثر همراهی ام کردند، سپاسگزارم.

ساره تاجیک ترانه سرا، امیرحسین اویسی تنظیم کننده، آرش پاکزاد میکس و مسترینگ برخی از عوامل اجرایی این تک آهنگ عاشقانه را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «مجرم» با صدای بابک جهانبخش را از اینجا بشنوید.

ناصر زینلی؛ تک آهنگ «دارم عادت می کنم»

ناصر زینلی خواننده موسیقی پاپ هم در تازه ترین فعالت موسیقایی خود تک آهنگ جدیدی به نام «دارم عادت می کنم» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

زینلی در توضیح این قطعه نوشت: آهنگ «دارم عادت می کنم» رو بفرست واسه رفیق و بهترین زندگی ات.

در این قطعه آصف آریا ترانه سرا و ملودی، معین حبیبی تنظیم کننده و محمد فلاحی به عنوان میکس و مسترینگ حضور دارند.

تک آهنگ «دارم عادت می کنم» با صدای ناصر زینلی را از اینجا بشنوید.

تک آهنگ های «دیدی» به خوانندگی مسیح و آرش عدل پرور، «با تو» با صدای حامیم، «شب گردی» با صدای محسن ابراهیم زاده هم از دیگر تک آهنگ هایی است که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.