مهدی ایمانی به نشان برنز کاراته کشور دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بین 45 هیئت ورزشی فعال در استان قم هم اکنون چند هیئت ورزشی دارای سبک ها و رشته های مختلف زیر مجموعه هستند که عناوین و افتخارات متعددی را در طول سال کسب کرده و قهرمانان نامداری به ورزش قم معرفی می کنند.



کاراته یکی از رشته های موفق و مدال آور قم است و در حالی که پیکارهای کاراته قهرمانی سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور به میزبانی هیئت کاراته استان کرمان برگزار شد، تیمی متشکل از کاراته کای رده های سنی مختلف به این مسابقات اعزام شد و حاصل تلاش آنها تنها یک نشان برنز بود.



رقابت کاراته کاهای شرکت کننده از استان های مختلف در مسابقات سبک کیوکوشین ماتسوشیما قهرمانی کشور در چهار رده سنی به میزبانی کرمان به انجام رسید و در نهایت تیم موسسه مالی و اعتباری کرمان عنوان قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.



بر اساس برنامه فدراسیون کاراته، در این دوره از رقابت ها که با حضور 620 کاراته کا در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان در کرمان برگزار شد، موسسه مالی و اعتباری کرمان در رده اول ایستاد، تیم نفت مسجد سلیمان مقام دوم را از آن خود کرد و تیم های اصفهان و فارس مشترکا مقام سوم این دوره از مسابقات را بدست آوردند.



این در حالی است که از بین کاراته کاهای اعزامی قم به این دوره از مسابقات تنها مهدی ایمانی در وزن منهای 60 کیلوگرم رده سنی نونهالان موفق شد بعد از رقبای کرمانی خود در جایگاه سوم ایستاده و مدال برنز این پیکارها را کسب کند.



نظارت داور قمی در دیداری از فوتسال باشگاه های کشور



داور بازنشسته و با تجربه قم به عنوان ناظر یکی از حساس ترین دیدارهای مسابقات فوتسال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور معرفی شد.



این داور با تجربه و قدیمی فوتبال و فوتسال استان قم، محمد فرجی است که در حال حاضر در کسوت مدرس داوری مسئولیت دبیری کمیته داوران هیئت فوتبال استان قم را نیز بر عهده دارد و ناظر داوری مسابقه نمایندگان لرستان و لردگان شده است.



بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال کشورمان، محمد فرجی به عنوان ناظر داوری مسابقه تیم های فوتسال پولاد گسترش لرستان و شاهین لردگان در چارچوب هفته بیستم مسابقات لیگ دو فوتسال کشور انتخاب شد تا به همراه داورانی از اصفهان و همدان به بروجرد اعزام شود، دیداری که در سالن ورزشی ولایت شهر بروجرد برگزار می شود.



دعوت بازیکن صبای قم به تیم ملی فوتبال جوانان



بازیکن آینده دار فوتبال استان قم که یکی از اعضای تیم فوتبال جوانان و امید صبای قم محسوب می شود به عضویت تیم ملی جوانان درآمد.



بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال کشورمان اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان زیر 19 سال در هتل آکادمی تیم های ملی فوتبال در تهران برگزار خواهد شد و این تیم بعد از بازگشت از کشور ویتنام جهت برگزاری تمرینات آماده سازی خود به اردو می رود.



در حالی که تیم ملی جوانان فوتبال کشورمان به تازگی از تورنمنت ویتنام بازگشته است، در شرایطی دور جدید تمرینات آماده سازی خود را پیگیری خواهد کرد که در بین دعوت شدگان نام داوود بهادری بازیکن آینده دار صبای قم نیز به چشم می خورد.



قضاوت داور قمی در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی



تنها داور قمی فوتبال ساحلی یکی از مهمترین رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های کشور را قضاوت می کند.



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان، حسین کریمی داور قمی برای قضاوت تیم های فوتبال ندسا شیراز و ویژن هرمزگان در چارچوب هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور انتخاب شده است.



داور قمی در حالی به عنوان یکی از اعضای تیم داوری این دیدار معرفی شد که در امر قضاوت جدال تیم های شیرازی و هرمزگانی وی را داورانی از استان های کرمان، بوشهر و اصفهان همراه می کنند و همزمان به شیراز اعزام خواهند شد.

