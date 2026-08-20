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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبرشهید انقلاب در تبریز

آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبرشهید انقلاب در تبریز

تبریز- مردم انقلابی و ولایتمدار تبریز در چهلمین روز خاکسپاری رهبرشهید انقلاب به سوگ نشستند.

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کد مطلب 6922255

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