https://mehrnews.com/x3cR5x ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ کد مطلب 6922255 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبرشهید انقلاب در تبریز تبریز- مردم انقلابی و ولایتمدار تبریز در چهلمین روز خاکسپاری رهبرشهید انقلاب به سوگ نشستند. دریافت 20 MB کد مطلب 6922255 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری تبریزیها در بوستان شهیدکاظمی همزمان با شبهای وداع با رهبرشهید برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در اهر دعوت به حضور حداکثری مردم آذربایجان شرقی در مراسم تشییع رهبرشهید مطهریاصل: گفتمان رهبرشهید انقلاب اسلامی به سراسر جهان گسترش یافته است برچسبها انقلاب اسلامی ایران تبریز رهبر شهید
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