سهم لرستان از قطار مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی بسیاری از شهروندان لرستانی در آخرین پیش فروش بلیط قطار دست خالی به خانه هایشان برگشتند و موفق نشدند بلیط قطار مشهد را خریداری کنند که سهم استان لرستان (ایستگاه دورود) از قطار جنوب به مشهد تنها سه کوپه است و بقیه مسافران مجبورند بلیط خود را از اندیمشک به مشهد و یا اهواز- مشهد بگیرند و هزینه اضافی را متحمل شوند.

از سوی دیگر در حالی که استان لرستان هفت ایستگاه راه آهن دارد هیچ کدام از این ایستگاه ها در پیش فروش اینترنتی بلیط نامشان در فهرست ایستگاه های مبدا و مقصد نیست و در پیش فروش اینترنتی لرستانی ها مجبورند قطارهای استان خوزستان را انتخاب کنند تا ضمن پرداخت هزینه اضافی به دلیل وجود متقاضیانی در استان خوزستان تنها سهم کمی نصیب مردم لرستان شود.

این وضعیت موجب گلایه های متعدد مردم لرستان شده است به طوریکه بسیاری از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار چاره اندیشی نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه شدند.

مدیر کل راه آهن استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته توسط نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و اداره کل راه آهن لرستان قرار بر این است که تعداد کوپه های اختصاصی به ایستگاه دورود از قطار جنوب - مشهد افزایش یابد.

محمدی با بیان اینکه قول مساعد در این زمینه از مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز گرفته شده است، عنوان کرد: به طور حتم این موضوع از سوی اداره کل راه آهن لرستان و نمایندگان مجلس پیگیری جدی خواهد شد.

مدیرکل راه آهن استان لرستان با اشاره به تعداد کوپه های اختصاصی به لرستان از قطار جنوب - مشهد تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کوپه های این مسیر برای مسافران لرستانی تنها سه کوپه است.

محمدی با تاکید بر اینکه این تعداد کوپه برای حجم مسافران لرستانی که قصد مسافرت به مشهد مقدس را دارند کافی نیست، بیان داشت: با پیگیری های صورت گرفته قرار بر این است که این تعداد به 5 کوپه افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که قرار است چه زمانی کوپه های اختصاصی به لرستان از قطار مسیر دورود - مشهد افزایش یابد، افزود: به طور حتم در اولین پیش فروش بلیط قطار این تعداد کوپه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل راه آهن استان لرستان با بیان اینکه نگرانی مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سهمیه لرستان کامل نشدن ظرفیت آنها و عدم استقبال مردم بود، ادامه داد: با پیگیری های به عمل آمده و متقاعد کردن مسئولان راه آهن که حجم مسافران این مسیر فراوان و استقبال نیز مطلوب است راضی به افزایش تعداد کوپه های این مسیر شدند.

محمدی همچنین ابراز امیدواری کرد که تعداد کوپه های اختصاصی به لرستان از قطار جنوب - مشهد با پیگیری های در دستور کار از 5 کوپه مرحله به مرحله به تعداد بیشتری افزایش یابد.

به هر روی به نظر می رسد با توجه به اینکه سفر با قطار سفری ارزان و ایمن محسوب می شود و مردم استان لرستان نیز مردمی با سطح درآمدی پایین هستند باید مسئولان در سطح ملی و استانی برای تسهیل در مسافرت مردم تدابیر جدی بیاندیشند و به خواسته مردم لرستان با سابقه 70 ساله دارا بودن خط آهن جامه عمل بپوشانند.