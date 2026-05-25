خبر خوش برای مسافران؛ سهمیه بلیت قطار در مسیر تهران-مشهد افزایش یافت

علیرضا رضائیبرون در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سهمیه بلیت در مسیر تهران-مشهد خبر داد و اظهار کرد: با هدف افزایش رفاه حال شهروندان و زائران حرم مطهر رضوی، پیگیریهای لازم برای اختصاص سهمیه جدید بلیت قطار در این مسیر انجام شد.
وی افزود: خوشبختانه با موافقتهای صورتگرفته، یک کوپه ۴ تخته در قطارهای شماره ۳۹۰ و ۳۹۱ (مسیر تهران-مشهد و بالعکس) به صورت روزفروش به سهمیه اداره کل راهآهن شمالشرق(۱) افزوده شد.
مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) تصریح کرد: این سهمیه جدید، علاوه بر سهمیههای پیشین این اداره کل در نظر گرفته شده است و گامی مؤثر در راستای افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران محسوب میشود.
رضائیبرون با اشاره به استقبال گسترده از قطارهای مسیر تهران-مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای بالای سفر به مشهد مقدس، هرگونه افزایش ظرفیت بلیت میتواند نقش مهمی در کاهش دغدغههای زائران ایفا کند.
وی تأکید کرد: متقاضیان تهیه بلیت میتوانند برای استفاده از این ظرفیت جدید، از طریق سامانههای مجاز فروش بلیت قطار اقدام کنند.
مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) ادامه داد: قطارهای شماره ۳۹۰ و ۳۹۱ از جمله قطارهای پُرتقاضا در مسیر تهران-مشهد هستند و افزودن این کوپه به سهمیه روزفروش، امکان دسترسی آسانتر مسافران را فراهم میکند.
رضائیبرون در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان مربوطه در تخصیص این سهمیه جدید، ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، بتوان گامهای مؤثرتری در راستای افزایش رضایتمندی مسافران و تسهیل سفرهای ریلی برداشت.
