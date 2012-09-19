گردهمایی بزرگ رزمندگان و ایثارگران دامغانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمدحسن مرتضوی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برگزاری هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با اشاره به برگزاری گردهمایی بزرگ رزمندگان و ایثارگران دامغانی، افزود: این گردهمایی با هدف تجلیل از رشادت ها و مجاهدت های رزمندگان دوران حماسه عظیم هشت سال دفاع مقدس در روز دوم مهر ماه در مسجد امیرالمومنین(ع) دامغان برگزار خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: باید بکوشیم برنامه های هفته دفاع مقدس در خور و شان رزمندگان و دلاورمردان جبهه های جنگ و نبرد باشد.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: در طول دوران دفاع مقدس 10 هزار نفر رزمنده و بسیجی دامغانی در مناطق عملیاتی و جنگی برای دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی حضور داشتند.

مرتضوی، برپایی نمایشگاه توانمندی های رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه باطل، تجلیل و تقدیر از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر غبار روبی قبور مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس، فراخوانی اعضاء گردان های عاشورا و الزهرا(س)، مراسم روایت روزهای حماسه با حضور رزمندگان برادر و خواهر از خرمشهر، همایش زنان ایثارگر، نشست های بصیرت و عقیدتی سیاسی و کویر نوردی بسیجیان را از مهمترین برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شهرستان دامغان بیان کرد.

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه بر هرچه با شکوه تر برگزار شدن آئین های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در این شهرستان تاکید کرد.

مرتضی علی آبادی در پایان گفت: همه دستگاه های اجرایی باید به پاس رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان و ایثارگران در طول دوران هشت سال دفاع مقدس در هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های این هفته مشارکت و همکاری کنند.

در این جلسه هر یک از اعضاء به بیان دیدگاه های و نقطه نظرات خود در هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شهرستان دامغان پرداختند.