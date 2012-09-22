به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به برخی برنامههای این سازمان اظهار داشت: بر اساس توافقاتی که وزارت نیرو برای الگوی مصرف در سالهای آینده طراحی شده است و مصوبه مجلس شورای اسلامی، باید 20 هزار مگاوات برق هستهای در کشور تولید شود.
وی ساخت تجهیزات نیروگاهی را مستلزم شناخت توانایی بخش خصوصی دانست و با تاکید بر ضرورت توجه به فاکتورهایی چون زمان، هزینه و کیفیت، خاطرنشان ساخت: طرحهای نیروگاهی بر اساس توافق با طرف خارجی و بر اساس مدل تحویل با کلید و یا استفاده از توان داخلی و مشترک با سازندگان خارجی توسعه خواهد یافت.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید یکهزار مگاوات برق در نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و اضافه کرد: از مجموع برق تولیدی 90 مگاوات آن برای مصرف داخلی مورد استفاده قرار میگیرد و 910 مگاوات نیز به شبکه برق سراسری تزریق میشود.
تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر در قالب کار مشترک
وی خاطرنشان ساخت: مراحل مختلف نیروگاه نیازمند انجام آزمایشهای تجربی و محاسبات لازم است که آزمایشهای لازم به منظور صحت عملکرد و بررسی شرایط نیروگاه اتمی بوشهر انجام می شود.
عباسی از تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر در قالب کار مشترک خبر داد و با اشاره به توانمندیهای نیروهای داخلی، ادامه داد: در حال حاضر نیروهای بهرهبرداری ایرانی در حال دریافت مجوزهای لازم از بخش تخصصی روسی هستند.
وی همچنین به تلاشهای صورت گرفته طی دوماه گذشته برای ساخت راکتورهای با قدرت هزار و 200مگاوات برق اشاره کرد و بیان داشت: شرکت جدیدی در مجموعه انرژی اتمی تشکیل شود که بتواند توان سازندگان داخلی را بررسی و با مشاوره، این وضعیت را ارتقا دهد و از طریق این شرکتها بدانیم که چند درصد رآکتورها را میتوانیم با متخصصان و کارشناسان داخلی بسازیم.
خروج نیروهای روسی از مهرماه از نیروگاه بوشهر
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از خروج برخی از نیروهای روسی از نیروگاه اتمی بوشهر از مهرماه امسال خبر داد و گفت: این روند به گونهای انجام میشود که برای تعداد نیروهای متخصص و پرسنل روس شاغل در نیروگاه به یک توافق برسیم.
وی اضافه کرد: نیروگاه اتمی بوشهر نخستین رآکتور اتمی بوشهر است که با توجه به اینکه نیروهای ایرانی در مرحله بهرهبرداری نیز نیازمند همکاری روسها هستند در این مرحله نیز به متخصصان روسی در اپراتوری و بهرهبرداری نیاز داریم.
عباسی ادامه داد: هرچند تحویل دائم نیروگاه بوشهر به طرف ایرانی سه سال طول میکشد، با توجه به اینکه برخی از کارها را نیز روسها هنوز تکمیل نکردند و تحویل موقت تا آخر سال امکانپذیر است.
وی ادامه داد: کارهای مطالعاتی برای مکانیابی سایتهای جدید نیروگاهی انجام شده است و پیش از اعلام این محلها به آژانس انرژی اتمی باید وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و نفت در این مورد اعلام نظر کنند.
