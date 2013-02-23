تولید برق اتمی از مرز 1000 مگاوات گذشت/ صادرات برق به‌ اروپا و آفریقا

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات برق ایران گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب شده تولید برق و انرژی الکتریکی ایران به بیش از 68 هزار مگاوات رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه این ظرفیت به 70 هزار مگاوات افزایش یابد.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در یک دهه گذشته ایران بیشترین رشد و افزایش ظرفیت تولید برق در سطح جهان را داشته است، تصریح کرد: هم اکنون کشور چهاردهمین کشور بزرگ تولیدکننده برق در سطح جهان است.



این مقام مسئول با اشاره به برنامه های گسترده وزارت نیرو در کاهش اتلاف و افزایش بهره وری و راندمان در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور، اظهار داشت: به منظور تبدیل ایران به هاب تولید و صادرات برق منطقه خاورمیانه هم اکنون شبکه برق ایران از مسیر خشکی به تمامی کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و جمهوری نخجوان متصل شده است.



وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی راندمان تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی به بیش از 38 درصد افزایش یافته است، بیان کرد: همچنین تلفات انرژی در خطوط انتقال برق و شبکه توزیع از 19.7 درصد به 14.4 درصد در سالجاری کاهش یافته است.



بهزاد با بیان اینکه امسال حجم صادرات برق ایران به 10 میلیارد کیلووات ساعت افزایش می یابد، اظهارداشت: بر این اساس برنامه ریزی و هدف گذاری هایی به منظور اتصال شبکه برق ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، روسیه و کشورهای شمال آفریقا انجام شده است.



معاون وزیر نیرو از این کشورها به عنوان بازارهای جدید صادرات برق ایران یاد کرد و افزود: با افزایش تولید برق تا پایان فعالیت دولت دهم ظرفیت مازادی برای صادرات برق و انرژی الکتریکی فراهم می شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از سال گذشته تاکنون حجم صادرات برق ایران حدود 33 درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 40 درصد از ظرفیت تولید برق کشور در اختیار بخش خصوصی است و این رقم به زودی به میزان 60 درصد می‌رسد.





افزایش تولید برق در نیروگاه بوشهر



بهزاد در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر آخرین وضعیت تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر، گفت: در شرایط فعلی تولید برق اتمی در این نیروگاه به صورت عادی و طبیعی در حال انجام است.



معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه در چند هفته گذشته تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر حتی از مرز یکهزار مگاوات هم عبور کرده است، علاوه بر توسعه برق اتمی، ساخت و توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر و ذغالسنگی هم در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.



به گزارش مهر، نیروگاه اتمی بوشهر ساعت 23:29 دقیقه روز شنبه دوازدهم شهریورماه سال 1390 برای نخستین بار با تولید 60 مگاوات برق سنکرون شد.



با راه اندازی فاز نخست نیروگاه بوشهر، ایران نخستین کشور در خاورمیانه بوده که صاحب نیروگاه و برق اتمی شده است.



در همین حال شرکت انرگو اتم اوکراین اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر تا سال 2012 میلادی به 100 درصد خواهد رسید.



نمایندگان روسیه، اوکراین، ارمنستان، مجارستان، فرانسه و بلژیک در تست انجام شده توسط مرکز منطقه ای انجمن جهانی اپراتورهای هسته ای در مسکو شرکت کردند .



قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر ژانویه 1995 میلادی در تهران امضا شد و در ماه فوریه 1998 میلادی تهران و مسکو توافق کردند که روسیه نه تنها در تجهیز نیروگاه به ایران کمک کند، بلکه به طور کل ساخت آن را تکمیل کند.