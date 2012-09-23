فراخوان هفتمین جایزه شعر خبرنگاران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره جایزه کتاب سال شعر «خبرنگاران» در دو بخش کتاب و ویژه، با داوری جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه شعر و ادبیات، برگزار می‌شود.

این دوره از جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران، با دبیری علیرضا بهرامی، از شاعران و ناشرانی که در سال 1390 مجموعه شعر منتشر کرده‌اند دعوت کرده تا با توجه به شرایط زیر در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:

1- کتاب در سال 1390 منتشر و در شناسنامه کتاب ذکر شده باشد.2- چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.3- برگزیده اشعار یا مجموعه گروهی نباشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش باید 5 نسخه از اثر خود را تا پایان مهرماه 1391 به نشانی تهران، صندوق پستی 3496 – 16765، دبیرخانه‌ جایزه‌ کتاب سال شعر خبرنگاران، ارسال کنند.

در بخش ویژه نیز که برای کشف استعدادهای شعری برگزار می‌شود، آن گروه از شاعرانی که تاکنون کتاب منتشر نکرده‌اند، می‌توانند آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق نشانی پست الکترونیکی sherekhabarnegar@gmail.com ارسال کنند:‌

1- شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند. 2- مجموعه شعرها باید به زبان فارسی باشد. 3- تعداد شعرها بین ‌40 تا ‌50 قطعه بوده و در صورت نرسیدن به این تعداد، لازم است تعداد صفحه‌های مجموعه شعرها بین 80 تا ‌100 صفحه باشد. 4- آثار باید در فرمتword 2003 یا word 2007 باشند و فرستدگان باید از فرستادن اثر در قالب ‌pdf یا پرینت خودداری کنند. 5- حضور در این بخش برای تمام شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور آزاد است.

در این بخش نیز علاقه‌مندان تا پایان مهرماه فرصت دارند تا اشعار خود را به نشانی پست الکترونیکی جایزه ارسال کنند.