علیرضا بهرامی، دبیر هفتمین دوره جایزه شعر خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حواشی مطرح شده درباره این جایزه پس از معرفی بخشی از نامزدهای آن در سال جاری گفت: این جایزه از زمان تاسیس و پس از برگزاری دومین دوره از خود با مشکلاتی در اجرا روبرو شد که اگر همت فردی موسسان آن نبود، شک ندارم که برگزاری‌اش تا به امروز تداوم نمی‌یافت. این مشکلات سال گذشته تا اندازه‌‌ای خود را نشان داد که دبیر سابق جایزه اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند مسئولیت اجرای آن را بپذیرد. با این حال به خاطر رویکرد داوران در دوری از افراط و تفریط و نداشتن وابستگی‌های فکری و محفلی، توانستیم امسال هم این جایزه را برگزار کنیم.

بهرامی ادامه داد: امسال راه پیش روی ما از یک سو این بود که از اساس برگزاری جایزه را لغو کنیم و یا اینکه شیوه برگزاری را تغییر دهیم. موضوع لغو مراسم که از اساس امکانپذیر نبود؛ چون یک جایزه ادبی نباید صرفا به معرفی تعدادی برگزیده محدود شود که اگر بشود با اقبالی از سوی مردم روبرو نمی‌شود و در نتیجه با توجه به مشکلات مالی، شیوه تجلیل را به احتمال زیاد تغییر می‌دهیم.

دبیر هفتمین دوره جایزه شعر خبرنگاران ادامه داد: ناشری که قرار بود امسال به صورت انحصاری حامی مالی ما شود و گفته بود که شرطش برای این کار آن است که سایر ناشران و نهادهای فرهنگی حمایتی از ما نکنند. این اسپانسر ناگهان در این هفته اعلام کرد که به دلیل مسائل اقتصادی، قادر به تامین هزینه‌ها نیست و ما هم تا الان دیگر نتوانسته‌ایم کاری برای حل این مسئله بکنیم. تنها نشر آرادمان قول مساعد داده است که آثار برگزیده جشنواره از دوره چهارم به بعد را سال آینده منتشر کند.

بهرامی همچنین با اشاره به ترکیب داوران این جایزه ادبی گفت: در این سال‌ها تهمت‌های زیادی به داوری ما زده شد، اما هیئت داوران ما در این سال‌ها از هیچ کسی هیچ پولی نگرفت و برخی از مواقع مبالغ مورد نیاز برای تهیه لوح تقدیر جشنواره را هم به صورت شخصی تقبل کرد. جدای از این اگر در دوره‌های قبل ناشر و یا نویسنده‌ای از این جایزه حمایت مالی کرده است، شفاف عنوان کردیم و الان هم اعلام می‌کنیم اگر تا چند روز آینده نتوانیم مسئله مالی این دوره از جشنواره را حل کنیم، امسال به ناچار بخش هدیه نقدی را از جایزه حذف می‌کنیم.

وی تاکید کرد: وضعیت فعلی به گونه‌ای است که اگر ساحت شعر و احترام به آن مطرح نبود، به نشانه اعتراض به برگزیدگان خودمان یک کیلو پسته هدیه می‌دادیم تا همه متوجه شوند که وضعیت فعالیت فرهنگی در روزها و ماه‌ها اخیر به چه شکلی است.

دبیر جایزه شعر خبرنگاران همچنین با اشاره به حاضران در بخش ویژه این دوره از جشنواره گفت: امسال برای نخستین بار تعداد حاضران در بخش ویژه شاعران بدون کتاب از بخش داوری مجموعه آثار پیشی گرفت و نوید یک جامعه مستعد در شعر را به ما داد. این موضوع از سوی دیگر حاکی از این مسئله بود که وضعیت انتشار آثار چاپ نخست امسال بسیار دشوارتر از سال قبل شده است. البته از میان شاعران این بخش حتی آنهایی که کتابشان زیر چاپ است هم از داوری‌ها خارج شدند و در نهایت کاندیداهای بخش ویژه از میان شاعرانی معرفی می‌شوند که تاکنون هیچ مجموعه شعر منتشر شده‌ای نداشته‌اند.

بهرامی با اشاره به نامزدهای بخش کتاب نیز گفت: از میان 9 کتاب معرفی شده در این بخش، 5 اثر مرتبط با ناشری بود که امسال اجازه فعالیت از او گرفته شد و 4 اثر هم بین سه ناشر دیگر تقسیم شد. این مسئله ناراحت‌کننده است که امسال با غیبت و فعال نبودن ناشری مواجهیم که فعالیتش در حوزه شعر بسیار تاثیرگذار بوده است و امید داریم که مشکل او رفع شود.

وی همچنین تاکید کرد: داوری این جایزه همواره سعی کرده است به گونه‌ای باشد که طیف‌های فکری مختلفی را در درون خود ببیند و از حاشیه‌ها و جهت‌گیری‌های خاص دوری کند. در عین حال ما بیش از هر چیز ادبیات را در داوری‌ها مدنظر داشته‌ایم و از حرکت‌های تندروانه دور مانده‌ایم. اگر برخی معتقدند که سلیقه‌هایی در میان داوران ما جای ندارند به دلیل دعوت نشدن از سوی ما نیست، بلکه برخی با وجود دعوت ما، خودشان تمایلی به حضور در جمع داوری نداشتند و عنوان می‌کردند این حضور برای آنها با واکنش جمعی مثبتی روبرو نخواهد شد.