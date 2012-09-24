پژمان بازغی بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها در حال بازی در سریال "دولت مخفی" به کارگردانی عبدالحسن برزیده است، درباره شخصیتی که ایفای آن را برعهده دارد، به خبرنگار مهر گفت: نقش سعید بچه جنوب را دارم که اوایل جنگ به دعوت دوستش اصغر که بعدها میفهمیم سابقه همرزمی با یکدیگر داشتهاند به شمال دعوت میشود. او آنجا مادر، خواهر و خواهر زادههایش را اسکان میدهد و همراه اصغر برای عملیات به منطقه برمیگردند.
وی ادامه داد: بعد از این هر دو اسیر میشوند و در دوره اسارت اصغر به شهادت میرسد. بخش دراماتیکی نیز در کار وجود دارد که توضیح نمیدهم و سرانجام نیز سعید برمیگردد. این بازیگر با اشاره به سنگینی این پروژه ویژه شبکه دو که در چند فاز تعریف شده، اظهار کرد: روزهای جنگ و زندگی در اردوگاه و منطقه جنوب از جمله فازهای این اثر است که هر کدام سختیهای خودش را دارد. از طرفی بالطبع در بخش بازی هم روایت درست این دوران 10 ساله دشوار است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر هیچ کدام از ما جنگ را به شکل جدی تجربه نکردیم. من 7 سالم بود که جنگ شروع شد. 8 تا 15 سالگی هم جنگ را از بیرون در پشت جبهه تجربه کردم اما لمس کردن خاکریز و ادوات جنگی و مخصوصا بخش اردوگاه برای بازیگری که آن دوران را از نزدیک درک نکرده، دشوار است. در واقع این موضوع چیزی است که سینه به سینه نقل شده و بسیاری نتوانستهاند آن را ببینند.
بازغی یادآور شد: تمام تلاشم را میکنم تا نقش را طوری ایفا کنم که به کسانی که خونشان را دادند و عمر گرانمایهشان را گذاشتند، ادای دینی کرده باشم. بازیگر "دولت مخفی" با اشاره به ارتباط داستان این فیلم با تاریخ معاصر کشور، افزود: هنوز آدمها و آثار جنگ وجود دارند و متأسفانه گاهی میبینیم که همچنان جاویدالاثرهایی را به کشور میآورند.
وی با اشاره به وظایفی که هنرمند در این عرصه برعهده دارد، گفت: هنرمند باید نسلها را با یکدیگر آشتی دهد. شاید نسل جدید ما خیلی جنگ را نشناسد اما این وظیفه نویسندگان و فیلمسازان و بازیگران است که در این حوزه بنویسند و بسازند و بازی کنند.
بازغی درباره تفاوت این اثر با دیگر فیلم و سریالهای دفاع مقدسی که تماشا کردهایم، توضیح داد: جنگ را همیشه در دهه 60 با ادوات سنگین به نمایش گذاشتهایم اما اکنون که در ابتدای دهه 90 به سر میبریم و نسل سوم انقلاب بزرگ میشود، باید به مسائل پشت جبهه نیز پرداخته شود. مثل نقش خانوادهها در جنگ. نقش صبر آنها. انتظاری که کشیدند... اینها بخشهایی از لایههای پنهان جنگ است که هیچ وقت به آنها پرداخت نشده است.
این بازیگر همچنین درباره پرداخت به موضوع عشق در این مجموعه به دو نگاه متفاوت یعنی عشق زمینی و عشق آسمانی اشاره و عنوان کرد که هر دو در این مجموعه تلویزیونی لحاظ شده است.
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