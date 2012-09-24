به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد بزرگزاد ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به هفتم مهر ماه به عنوان روز ملی آتشنشانی اشاره کرد و اظهار داشت: نقش رسانهها و خبرنگاران اصفهانی در ترویج فرهنگ ایمنی و آشنایی مردم با مسائل مهم برای پیشگیری از وقوع حریق و حوادث در سطح شهر چشمگیر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اصفهان از نظر فرهنگسازی در زمینه کاهش حوادث و حریق از یک فضای غنی برخوردار است، افزود: غیر ممکن است که روزانه در سایتها و روزنامههای اصفهان موضوعات مرتبط با حوادث، کاهش وقوع حریق و آموزشهای ایمنی وجود نداشته باشد و ایجاد این فرهنگ در اصفهان در راستای کاهش وقوع حوادث در اصفهان بیتأثیر نیست.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هر مجموعهای حتی نیروی انتظامی برای ورود به منزل شخصی فردی باید حکم قضایی داشته باشد، بیان داشت: اما سازمان آتشنشانی در شرایط اضطراری و در زمان وقوع حادثهای برای ورود به منزل شخصی افراد به حکم قضایی نیاز ندارد و نیروهای آتشنشانی زمانی که صدای زنگ و آژیر خطر به صدا در میآید در سریعترین زمان ممکن خود را به محل حادثه میرسانند.
وی با تاکید بر اینکه این افراد در هر شرایطی باید فریادرس مردم باشند، اضافه کرد: آتشنشانی از مخاطرهآمیزترین و استرسزاترین مشاغل است، ادامه داد: آتشنشانی یک هنر است زیرا زمانی که تمام افراد از حادثه میگریزند، آتشنشانان برای نجات جان همنوع خود در بدترین شرایط ممکن به دل حادثه میروند و ممکن است که در حادثهای یک آتشنشان در معرض مرگ قرار بگیرد.
بزرگزاد با بیان اینکه در آتشنشانی یک حریق شبیه حریق و حوادث پیشین وجود ندارد و در آتشنشانی موضوع مدیریت مطرح نیست زیرا مدیریت نیاز به زمان دارد، تاکید کرد: اما در آتشنشانی موضوع فرماندهی مطرح میشود و آتشنشانان باید در شرایط اضطرار و کمترین زمان ممکن حوادث و حریق ایجاد شده در سطح شهر را فرماندهی کنند.
میانگین زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه 4 دقیقه و 26 ثانیه است
وی با بیان اینکه شغل آتشنشانی دارای شرایط و پیچیدگیهای خاص خودش است و آتشنشانان در هر شرایطی و در کوتاهترین زمان خود را به دل حادثه میسپارند، اضافه کرد: در سال گذشته میانگین زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی اصفهان به محل حادثه چهار دقیقه و 26 ثانیه بوده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه اما امسال زمان رسیدن این افراد به محل حادثه به چهار دقیقه و 18 ثانیه کاهش یافته است، تصریح کرد: میانگین زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه بر اساس استاندار بینالمللی باید از یک تا سه دقیقه باشد.
وی با بیانی اینکه زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل بین سه تا پنج دقیقه مطلوب، پنج تا هشت دقیقه به نسبت مطلوب و در زمان بیش از هشت دقیقه نامطلوب است، گفت: در حال حاضر با توجه به مجهز شدن این سازمان به سامانه 118، زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی اصفهان به محل حادثه و حریق به حداقل زمان رسیده است.
بزرگزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز توانمندیهای نیروهای سازمان آتشنشانی اصفهان نسبت به سالهای گذشته به میزان بسیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر نیروهای آتشنشانی اصفهان در زمان مطلوب و استاندارد در محل حادثه و حریق حضور مییابند.
وی با تاکید بر اینکه سلامت جسمانی و فیزیکی نیروهای آتشنشانی به صورت ماهیانه توسط فرماندهان ایستگاههای آتشنشانی و هر شش ماه یک بار نیز توسط واحد ورزش و تربیت بدنی این سازمان ارزیابی میشود، افزود: این سازمان در محلههای اصفهان گشت ایمنی دارد و منطقهشناسی به منظور شناسایی مناطق سخت و صعبالعبور اصفهان در این سازمان صورت میگیرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به آموزش تخصصی به آتشنشانان داوطلب در این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر پنج هزار آتشنشان داوطلب در اصفهان وجود دارد که این سازمان به صورت تخصصی آنها را آموزش داده است.
وی با بیان اینکه کوچکسازی و جوان شدن خودروهای آتشنشانی نیز یکی از اقدامات این سازمان است که هر ساله به صورت جدی دنبال میشود، ادامه داد: از سال گذشته تاکنون 22 خودروی جدید به ناوگان آتشنشانی اصفهان اضافه شده است و هر ساله ناوگان آتشنشانی اصفهان جدید میشود و خودروهای قدیمی موجود در این سازمان از رده خارج میشوند.
نظر شما