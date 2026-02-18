آتشپاد امید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سمپوزیم تخصصی الزامات حفظ ساختمان‌ها در برابر حریق اظهار کرد: سال‌هاست که در سطح شهر اصفهان به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۴ هزار مورد حریق و حادثه را پوشش می‌دهیم که به‌طور میانگین معادل بیش از ۴۰ مأموریت در روز است و این حجم از حوادث، ضرورت بازنگری در رویکردهای ایمنی شهری را دوچندان می‌کند.

وی افزود: بر اساس تحلیل‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، سازمان آتش‌نشانی صرفاً بر عملیات اطفای حریق متمرکز نشده، بلکه اقدامات خود را در سه مرحله قبل از حادثه، حین حادثه و پس از حادثه تعریف کرده است؛ مرحله‌ای که مهم‌ترین بخش آن، حوزه پیشگیری و حفاظت در برابر حریق به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اگر اقدامات پیشگیرانه در سطح شهر به‌درستی اجرا شود و دقت لازم در نظارت‌ها وجود داشته باشد، می‌توان از بخش قابل توجهی از این حریق‌ها جلوگیری کرد؛ به‌گونه‌ای که به‌جای پذیرش افزایش سالانه حدود ۷ درصدی حوادث، در سال‌های آینده شاهد کاهش آمار حریق و حوادث شهری باشیم.

باقری با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان است، گفت: شهروندان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان ایمنی شهری هستند، اما در کنار آن، جامعه مهندسان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد؛ از مهندسان شاغل در سازمان‌های آتش‌نشانی گرفته تا مهندسان ساختمان در شهرداری‌ها و اعضای سازمان نظام مهندسی.

وی ادامه داد: افزایش نظارت بر ساخت‌وسازها می‌تواند نواقص کوچک ایمنی را در همان مراحل ابتدایی شناسایی و برطرف کند و همین اقدام ساده، از بروز فاجعه‌های بزرگ در آینده جلوگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی در حوزه پیشگیری گفت: یکی از برنامه‌های جدی ما، برگزاری سلسله نشست‌ها، سمپوزیوم‌ها و گردهمایی‌های تخصصی با هدف افزایش تعامل با ذی‌نفعان، انتقال تجربه، ارتقای دانش تخصصی و بهبود نظارت‌ها در سطح استان است.

باقری افزود: در این نشست‌ها از متخصص‌ترین نیروهای آتش‌نشانی که تجربه فعالیت در سطوح ملی و بین‌المللی دارند استفاده شده و تجربیات حاصل از حریق‌های گذشته به‌صورت دقیق احصا و تحلیل می‌شود تا از تکرار آن‌ها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، کاهش حریق و حوادث و ارتقای ایمنی شهر اصفهان است و امیدواریم با استمرار آموزش، نظارت دقیق‌تر و همکاری دستگاه‌های مرتبط، به این هدف دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به ترکیب حاضران در این نشست گفت: مدیران عامل سازمان‌های آتش‌نشانی استان اصفهان، مسئولان پیشگیری، نمایندگان شهرداری‌ها و حوزه شهرسازی، اعضای جامعه نظام مهندسی، مدیرکل بحران و پدافند غیرعامل استان و جمعی از مدیران و کارشناسان تخصصی در این برنامه حضور داشتند.