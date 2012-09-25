  1. حوزه و دانشگاه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

قربانی مطرح کرد:

گسترش همکاریهای علمی و آموزشی با اندونزی

گسترش همکاریهای علمی و آموزشی با اندونزی

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با تاکید بر گسترش همکاریها با کشور اندونزی به سیاستهای مهم این وزارتخانه در گسترش همکاریهای علمی و آموزشی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی گفت: سیاست وزارت علوم بر اساس دیپلماسی علمی و مبتنی بر گسترش همکاریهای علمی و فناوری با جهان است که در این راستا با تمام کشورهای جهان به غیر از رژیم صهونیستی در سطوح مختلف همکاری علمی داریم.

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم  با عنوان اینکه اولویت ما تقویت همکاریهای علمی با کشورهای همسایه، مسلمان و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است، افزود: در راستای این همکاریها، ایران میزبانی 5 شبکه تخصصی از جمله دانشگاههای مجازی جهان اسلام، پارکهای علمی و فناوری و شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی را برعهده گرفته است.

قربانی با اشاره به سیاست وزارت علوم برای افزایش همکاریهای علمی با کشور مسلمان اندونزی گفت: تاکنون سه کمیته مشترک همکاریهای علمی بین دو کشور تشکیل شده است و چهارمین کمیته مشترک نیز در سال 2013 در جاکارتای اندونزی تشکیل خواهد شد.

وی گفت: زمینه همکارهای علمی میان ایران و اندونزی به عنوان دو کشور مهم عضو سازمان کنفرانس اسلامی فراهم است و باید این همکاریها افزایش یابد.

کد مطلب 1704805

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