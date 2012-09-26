ستاد سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمود شبستری ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح "مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا و دیالیز"بیمارستان منتصریه اظهار داشت: انجام پیوند مغز استخوان در این بیمارستان را تحول بزرگی در خدمات رسانی به بیماران در شمال شرق کشوراست.

شبستری بیان کرد: نگاه سلامت محور تولیت آستان قدس رضوی باعث افتخار است و برکات زیادی را در حوزه سلامت برای استان خراسان رضوی به دنبال دارد.

وی بیان کرد: این بیمارستان در شش طبقه و با زیربنایی به مساحت 200 9 متر مربع دارای 20 تخت دیالیز، سه اتاق عمل و هشت تخت آی.سی. یو، آزمایشگاه ، اورژانس و رادیولوژی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: این بیمارستان با هزینه ای بالغ بر 100میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است.

شبستری افزود: هم اکنون 30 پزشک متخصص و فوق تخصص با این بیمارستان همکاری دارند و تاکنون 200 پیوند کلیه، یک پیوند قلب و سه پیوند مغز استخوان در بیمارستان پیوند اعضا و دیالیز منتصریه انجام شده است.

وی یادآور شد: بیماران و خانواده های آنها برای انجام پیوند مغز استخوان باید به تهران مراجعه می کردند و هزینه های اقامت در تهران بر هزینه درمانشان اضافه می شد.

شبستری تاکید کرد: با راه اندازی این مرکز که تلفیقی ازفعالیت آستان قدس رضوی ودانشگاه علوم پزشکی مشهد است جدیدترین مرزهای درمان و دانش را می پیماییم.

گفتنی است، "مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا و دیالیز"بیمارستان منتصریه است یکی از موقوفات آستان قدس رضوی و مربوط به خانم احترام السلطنه قهرمان می باشد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملیات ساخت و تجهیز این بیمارستان را به عهده داشته است.