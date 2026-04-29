۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

کاهش مراجعه مردم هرمزگان به خارج از استان برای دریافت خدمات درمانی

بندرعباس- نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت:مردم هرمزگان می‌توانند با اطمینان خاطر شاهد باشند که خدمات مورد نیاز، به جای تحمیل سفر در داخل استان به شکل کامل ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در آیین افتتاح مرکز شیمی‌درمانی سرپایی هماتولوژی و پیوند ساحل خلیج فارس و بخش دیالیز بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس که با حضور استاندار هرمزگان به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: خدمات بهداشت و درمان هرمزگان با همت دانشگاه علوم پزشکی و خیرین تقویت شده و روند ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های دیالیز و پیوند مغز استخوان با جدیت در حال پیگیری و تقویت است.

احمد مرادی، تأکید کرد: مردم استان می‌توانند با اطمینان خاطر شاهد باشند که خدمات مورد نیاز، به جای تحمیل سفر و هزینه‌های مضاعف، در داخل استان به شکل کامل ارائه می‌شود.

مرادی از نقش‌آفرینی خیرین و تلاش‌های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان قدردانی کرد و گفت: این همراهی و همدلی در سال‌های گذشته نیز ادامه داشته است.

نماینده مردم هرمزگان ادامه داد: اقدامات انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی استان در محور تقویت خدمات تخصصی، به‌ویژه در بخش دیالیز و نیز پیوند مغز استخوان دنبال می‌شود و حرکت به سمت ارائه خدمات گسترده‌تر و مؤثرتر، با همت پزشکان، کادر درمان و حمایت خیرین ادامه دارد.

وی همچنین یادآور شد: آنچه مردم هرمزگان از نمایندگان و مسئولان انتظار دارند، مطالبات به‌حق و منطقی است و مسئولان، خیرین و مجموعه مدیریتی استان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا مردم برای درمان‌های ساده یا موارد پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به سایر استان‌ها نشوند.

