کاهش مراجعه مردم هرمزگان به خارج از استان برای دریافت خدمات درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در آیین افتتاح مرکز شیمیدرمانی سرپایی هماتولوژی و پیوند ساحل خلیج فارس و بخش دیالیز بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس که با حضور استاندار هرمزگان به بهرهبرداری رسید، اظهار کرد: خدمات بهداشت و درمان هرمزگان با همت دانشگاه علوم پزشکی و خیرین تقویت شده و روند ارائه خدمات تخصصی در حوزههای دیالیز و پیوند مغز استخوان با جدیت در حال پیگیری و تقویت است.
احمد مرادی، تأکید کرد: مردم استان میتوانند با اطمینان خاطر شاهد باشند که خدمات مورد نیاز، به جای تحمیل سفر و هزینههای مضاعف، در داخل استان به شکل کامل ارائه میشود.
مرادی از نقشآفرینی خیرین و تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان قدردانی کرد و گفت: این همراهی و همدلی در سالهای گذشته نیز ادامه داشته است.
نماینده مردم هرمزگان ادامه داد: اقدامات انجامشده در دانشگاه علوم پزشکی استان در محور تقویت خدمات تخصصی، بهویژه در بخش دیالیز و نیز پیوند مغز استخوان دنبال میشود و حرکت به سمت ارائه خدمات گستردهتر و مؤثرتر، با همت پزشکان، کادر درمان و حمایت خیرین ادامه دارد.
وی همچنین یادآور شد: آنچه مردم هرمزگان از نمایندگان و مسئولان انتظار دارند، مطالبات بهحق و منطقی است و مسئولان، خیرین و مجموعه مدیریتی استان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا مردم برای درمانهای ساده یا موارد پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به سایر استانها نشوند.
