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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

گرانی در کهگیلویه و بویراحمد صدای استاندار را هم درآورد/تعیین ضرب الاجل

گرانی در کهگیلویه و بویراحمد صدای استاندار را هم درآورد/تعیین ضرب الاجل

یاسوج – خبرگزاری مهر: گرانی اجناس و خدمات در کهگیلویه و بویراحمد، انتقاد استاندار را آن هم در نشست کارگروه گردشگری این استان از سازمان صنعت و معدن درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه گردشگری استان افزود: گرانی و افزایش شدید قیمتها را در همه جای بازار استان می توان مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه این مردم از ما انتظار معجزه ندارند و تنها می خواهند مطابق قانون عمل کنیم، عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یک هفته فرصت دارد که به این وضعیت رسیدگی کند و اگر چنن اتفاقی نیفتاد باید سازمان تعزیرات وارد عمل شود.

صابری با انتقاد شدید از وضعیت رسیدگی به بازار استان، تاکید کرد: بازرگانی استان برای وضعیت بی سر و سامان بازار که فشار زیادی به مردم وارد می کند، باید جوابگو باشد و نباید بازار را به حال خود رها کند.

وی با بیان اینکه بی کیفیت ترین و در عین حال گرانترین نان در کشور در این استان تولید می شود، اظهار داشت: بخش زیادی از گرانی‌ها در این استان، درونی است و افزایش قیمتها در این استان بیشتر از استانهای دیگر کشور است.

استاندار افزود: قیمت آرد در این استان هشت درصد بیشتر از استانهای دیگر است و این موضوع هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد و تنها کم کاری مسئولین مربوطه را می رساند.

صابری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فراهم کردن زیرساختهای گردشگری و تدوین سند گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی به تنهایی قادر به انجام این مهم نیست و باید همه دستگاههای اجرایی با آن همکاری کنند.

وی بیان داشت: حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد دارای فرصت های متعددی برای ایجاد اشتغال هستند که باید به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد.

کد مطلب 1705978

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