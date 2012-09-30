به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت وزیر نفت، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با ارسال نامه‌ای به بیش از 50 شرکت تابع شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام هرگونه معامله با شرکت پیمانکاری و سرمایه گذاری "الف – سین" را ممنوع کرده است.

در این نامه که رونوشت آن به مدیران عامل، حقوقی، قراردادها و کمیسیون مناقصات بیش از 50 شرکت اصلی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ارسال شده، تاکید شده است: انجام هرگونه معامله با این شرکت تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

همچنین در پیوست این نامه تاکید شده است: انجام معاملات و یا امضای قرارداد با مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، شرکتهای تابع سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی تابع این شرکت حتی در استان‌ها هم ممنوع است.

این شرکت پیمانکاری از ابتدای آغاز دولت دهم تاکنون چندین قرارداد بزرگ و چندین میلیارد دلاری با شرکت‌های مختلف تابع وزارت نفت امضا کرده، ضمن آنکه شرکت "الف – سین" یکی از شرکتهای پیمانکاری تابع یکی از بانک‌های بزرگ کشور است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که علت اصلی قرار گرفتن نام این شرکت در لیست سیاه صنعت نفت عدم تسویه حساب یک قرارداد خرید میعانات گازی و نفت کوره بوده است به طوری‌که پیش بینی می شود عدم پایبندی به تعهدات قراردادی منجر به زیان حدود 175 میلیون دلاری به منافع ملی شده است.

در این راستا، تاکنون تعدادی از مدیران ارشد، معاونان وزیر نفت و مدیران عامل برخی از شرکت‌های تابع وزارت نفت به سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

نکته قابل توجه آن است که در اعلام ممنوع المعامله شدن شرکت " الف – سین" رونوشتی هم به تعدادی از شرکت‌های خصوصی صنعت نفت که دولت سهم کمی در آنها دارد همچون حفاری شمال، تعدادی از پالایشگاه ‌های خصوصی نفت و شرکتهای پتروشیمی ارسال شده و از این شرکتها هم خواسته شده با این شرکت مذکور هیچگونه معامله‌ای نکنند.

به گزاری مهر، در سه سال گذشته قراردادهایی به ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار برای ساخت و توسعه 2 پروژه عظیم گازی، توسعه یک میدان گازی به ارزش تقریبی 6 میلیارد دلار و ساخت یک مجتمع پتروشیمی به این شرکت با حضور مسئولان ارشد صنعت نفت واگذار شده است.