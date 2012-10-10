مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:مجتمع گردشگری خاطره سازان پاسارگاد، بازارچه صنایع دستی محلات و بازارچه ونمایشگاه فصلی صنایع دستی در موزه مفاخربه بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به مجتمع گردشگری خاطره سازان پاسارگاد اظهارداشت: برای این مجتمع سفره خانه سنتی، کلوپ ورزشی(تیرو کما ن وباغ عمومی)، سایت بازیهای کودکان، ساختمانهای اداری، رستوران هوایی، ساخت سالن همایش، ساخت ساختمان فنی و ساخت هتل سه ستاره در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه این مجتمع در هشت فاز در حال آماده سازی است ادامه داد: در حال حاضر فاز اول این مجتمع شامل سفره خانه سنتی با میزان اعتبار خصوصی بالغ بر 150 میلیون تومان راه اندازی می شود.

رضوانی استفاده نکردن از تسهیلات بانکی را یک مزیت برای این مجتمع برشمرد و گفت: این مجتمع توسط شرکت خاطره سازان پاسارگاد و با مالکیت شخصی در روستای حسین آباد بغدادی افتتاح می شود.

سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با بیان اینکه بازارچه صنایع دستی محلات(تولیدی ومرکز اموزش) دومین پرو‍ژه ای است که آماده بهره برداری است خاطرنشان کرد: خانه تاریخی محلات با زیر بنای 500 متر برای این مکان درنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: تجهیز وکارگاه صنایع دستی با اداره کل میراث فرهنگی به مبلغ 17 میلیون تومان وآماده سازی بنا توسط بخش خصوصی با 200 میلیون تومان انجام شده است.

به گفته وی با افتتاح بازارچه صنایع دستی محلات پنج نفراشتغالزایی در رشته های تذهیب، معرق، قلمزنی، دست بافته های سنتی و منبت ایجاد می شود.

وی ازافتتاح بازارچه ونمایشگاه فصلی صنایع دستی در موزه مفاخر با 20 غرفه با وسعتی بالغ بر 500 مترخبر داد و گفت: با افتتاح این بازارچه برای 40 هنرمند صنایع دستی کارآفرینی ایجاد می شود.