به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با اعلام این خبر اظهار کرد: دو سفرهخانه سنتی در شهرستانهای بندرلنگه و بستک و یک مجتمع گردشگری در شهر بندرعباس آماده افتتاح شده و در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این طرحها با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری، رونق اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در نقاط مختلف استان اجرا شدهاند و با بهرهبرداری از این پروژهها برای ۴۷ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد میشود
او با بیان اینکه توسعه گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان دنبال میشود، ادامه داد: ایجاد سفرهخانههای سنتی در شهرستانها، علاوه بر معرفی فرهنگ بومی و آداب غذایی هرمزگان به گردشگران، فرصتی برای حفظ و احیای معماری سنتی و تقویت هویت فرهنگی این مناطق فراهم میکند.
رئیسی همچنین با اشاره به بهرهبرداری از مجتمع گردشگری بندرعباس گفت: این مجموعه ظرفیتهای مناسبی در بخشهای اقامتی، پذیرایی و تفریحی خواهد داشت که میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات گردشگری مرکز استان ایفا کند.
به گفته سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، طی سالهای اخیر با حمایتهای دولت و مشارکت بخش خصوصی، روند اجرای طرحهای گردشگری در استان شتاب گرفته و این مسیر در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
