نماینده گیلان قهرمان کارتینگ مردان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاح نخستین پیست کارتینگ در دهکده ورزشی پرشین بوستان تفریحی ورزشی غدیر شهر قم، دومین دوره مسابقات کارتینگ رنتال کشور نیز به میزبانی هیئت ورزش های موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم برگزار شد.



رقابت کارتینگ سواران هفت استان به میزبانی قم



در پایان این دوره از رقابت ها که شامگاه یکشنبه برگزار شد، ورزشکارانی از هفت استان کشور حضور داشتند و پس از انجام مسابقه و مشخص شدن نفرات برتر، جوایز در نظر گرفته شده توسط نایب رییس فدراسیون و رئیس هیئت موتور سواری واتومبیلرانی استان قم به نفرات اول تا سوم اهداء شد.



بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری این رقابت ها و در هماهنگی به عمل آمده با فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشورمان، با حضور گسترده کارتینگ سواران مدعی، این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد.



در بخش آقایان دومین دوره رقابت های کارتینگ رنتال قهرمانی کشور در قم، نفرات برتر به ترتیب از گیلان، قم و مازندران بودند در حالی که محمد نیکو مقام از استان گیلان بالاتر از سایرین ایستاد و صاحب عنوان قهرمانی این رقابت ها شد.



این در شرایطی است که مسعود حسنی از قم موفق به کسب عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی شد و کسری رییسی زاده از مازندران با کسب مقام سوم به کار خود پایان داد تا بدین ترتیب پرونده این رقابت ها با معرفی برترین ها در قم بسته شود.



دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با اشاره به رقابت نزدیک شرکت کنندگان در این مسابقات، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در آیین افتتاحیه نخستین پیست کارتینگ قم و همچنین پیکارهای قهرمان کشوری رشته کارتینگ به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش تنی چند از مقامات بلند پایه استانی و کشوری حضور داشتند.



نمایندگان گیلان، قم و مازندران اول تا سوم شدند



سیدمهدی صالحی افزود: پیست کارتینگ قم با حضور مدیر کل ورزش وجوانان استان قم، نایب رییس فدراسیون موتور سواری واتومبیلرانی و تنی چند از مسئولان استانداری و شهرداری قم در دهکده ورزشی پرشین برگزار شد و استقبال خوبی از سوی مردم قم نیز از آن صورت گرفت.



وی یاد آور شد: شهریاری نایب رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در نشست بسیار صمیمی با اعضای هیئت موتور سواری واتومبیلرانی، از نزدیک با مشکلات هیئت از جمله مشکلات موتور سواری آشنا شد و با ارائه راهکارهای اساسی و حکیمانه خود راهکار حل مشکلات نیز مشخص شد.



صالحی بیان داشت: کارتینگ در قم استعدادها و علاقمندان بسیار زیادی دارد و قطعا با بهره برداری از نخستین پیست کارتینگ در بوستان غدیر قم مشکل فضا برای ورزشکاران این رشته برطرف خواهد شد و شاهد رشد این رشته در قم نیز خواهیم بود.



دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قم در ادامه از اتومبیلرانی به عنوان رشته ورزشی که با فرهنگ عمومی سر و کار دارد، یاد کرد و اظهار داشت: با کسب آموزش‌های حرفه‌ای اتومبیلرانی این رشته ورزشی شرایط لازم به منظور پر کردن اوقات فراغت سالم را در جامعه دارد در حالی که این رشته هیچگونه محدودیت سنی نداشته و صرفا باید چارچوب‌ها در آن رعایت شود.

