پرونده «آمیا» پس از 18سال بسته می شود/ رژیم صهیونیستی تاب توافق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،ساختمان هفت طبقه ای که در 18 ژوئیه 1994 در شهر بوینس آیرس منفجر شد، آمیا نام داشت.« آمیا» یا همان مرکز همیاری یهودیان در حقیقت مرکزهمکاری اسرائیل و آرژانتین بود که به کمیته یهودیان آمریکا وابسته بوده است.

انفجار این مرکز همیاری یهودیان در 27 تیر 1373 باعث کشته شدن 85 نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد. در حقیقت یکی از دلایلی که دولت آرژانتین ادعای دخالت ایران را دراین بمب گذاری نیز دائما تکرار می کند همین امر است.

دولت آرژانتین در جریان رسیدگی به این پرونده که زمان رسیدگی به آن در این کشور بی نظیر بوده است سه بار جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در این بمب گذاری کرده است.

بیش از یک هزار و دویست نفر تا کنون درباره این پرونده و برای شهادت به دادگاه احضار شده اند و دولت آرژانتین مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ‌ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب الله لبنان که به گروه شبه نظامی حزب الله لبنان وابسته‌است سپرده شد.

قطعا این ادعای بی دلیل هرگز مورد تأیید مقامات ایرانی قرار نگرفته است . مقامات ایرانی معتقد هستند که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ارائه نشده است.

در حقیقت از جمله مشکلات پرونده آمیا این است که شخص انتحاری مورد ادعا تا کنون شناسایی نشده‌است.

در عین حال بعضی از تحلیل‌گران نیز بر این اعتقاد هستند که انفجار این مرکز به دست خود یهودیان صهیونیسم انجام شده و آنان دو هدف را از این حادثه دنبال می کرده اند. یکی از اهداف پشت پرده این اقدام دادن نسبت اتهام به جمهوری اسلامی ایران و نیز حزب الله لبنان که هر دو از دشمنان واقعی اسراییل هستند. و دیگری پیش‌گیری از مهاجرت یهودیان اسراییل به کشور آرژانتین به دلیل اوج گرفتن انتفاضه توسط فلسطینیان عنوان می شود.

به هر حال با وجود همه این نظرات و نبودن هیچ سند و مدرک واقعی ؛ پس از گذشت نزدیک به 18 سال از این واقعه اتهامات دولت آرژانتین به ایران همچنان ادامه دارد.

دادستانی کل آرژانتین 13 سال پس از این واقعه یعنی در سال 2007 صدور حکم جلب برای نه نفر از ایرانیان که اغلب از سران کشور بودند و از جمله آنها می توان به علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی ، احمد وحیدی، علی اکبر ولایتی اشاره کرد را خواستار شد.

به هر حال این جریانات همچنان بی نتیجه باقی مانده و با توجه به اینکه نزدیک به 18 سال از بی نتیجه ماندن این پرونده می گذرد این بار دولت ایران موافقت کرد که در این باره با آرژانتین مذاکره داشته و به بررسی این پرونده بپردازد.

این در حالی است که طرفین برای سال ها از هرگونه مذاکره درباره پرونده آمیا خودداری می کردند اما رئیس جمهور آرژانتین در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از توافق با ایران برای گفتگو در این باره خبر داد.

آغاز مذاکرات ایران و آرژانتین

به این ترتیب نمایندگانی از دولت های ایران وآرژانتین دوشنبه 8 آبان ماه در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس باهم دیدار کردند تا درباره پرونده بمب گذاری آمیا در سال 1994 باهم گفتگو کنند.

به گفته مقامات آرژانتینی ، این گفتگوها با هدف «مشخص کردن وسیله قضایی برای مسئله آمیا که با اقدامات حقوقی آرژانتین و ایران مغایرت نداشته باشد» انجام شد .

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در این باره گفت: حدود یک ماه پیش توافقی بین وزرای خارجه دو کشور صورت گرفت که در رابطه با پرونده آمیا مذاکره کنند. جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی و رد هر گونه اتهامی به شهروندان خود آمادگی کامل را اعلام کرده که مسببین اصلی این حادثه پیدا شوند و معتقدیم در صورتی که مذاکرات و پیگیری ها به درستی انجام شود مسببین پیدا خواهند شد.

مهمانپرست پس از پایان گفتگوها نیز درباره نتیجه مذاکرات دو طرف ایران و آرژانتین گفت: کارشناسان حقوقی ایران و آرژانتین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه به مذاکره و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند و توافق شد این مذاکرات در آینده ادامه یابد.

او تأکید کرد که زمان و مکان مذاکرات بعدی از طریق کانالهای دیپلماتیک مشخص خواهد شد.

اما نکته قابل توجه در این میان این بود که در حالی که مقامات دو کشور ایران و آرژانتین مشغول مذاکره دراین باره بودند؛ رژیم صهیونیستی به شدت عصبانی بود و تلاش های بسیاری برای لغو این مذاکرات کرد تا جایی که در این باره به دولت آرژانتین نیز هشدار داد.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یک هفته پیش از آغاز مذاکرات دو طرف یک هیئت بلندمرتبه را به آرژانتین فرستاد تا ضمن هشدار به مقامات آرژانتینی، به آن ها اعلام کند که حصول هرگونه توافقی با ایران بر سر ماجرای بمب گذاری سال 1994، بدون در نظر گرفتن خواسته های این رژیم، با واکنشی شدید مواجه خواهد شد.

مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند هرگونه توافقی بدون استرداد متهمان این واقعه به این رژیم و نیز پرداخت غرامت به خانواده های کشته شدگان مورد پذیرش نخواهد بود. به گفته مقامات وزارت خارجه این رژیم، هیئت مذکور چند روز قبل و پیش از دیدار نمایندگان ایران و آرژانتین در ژنو که روز گذشته انجام شد، به بوینس آیرس سفر کرده بود.

اخبار در این رابطه حاکی از آن بود که هیئت مذکور از «ایتژاک شوهام»، معاون مدیرکل آمریکای لاتین در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و «روون ازر»، معاون مدیرکل اطلاعات این وزارتخانه تشکیل شده بود. این افراد در بوینس آیرس با دو تن از مدیران میانی وزارت خارجه آرژانتین دیدار کرده اند، اما درخواست آن ها برای دیدار با «هکتور تیمرمن»، وزیر خارجه این کشور مورد موافقت قرار نگرفته است.

در این دیدارها، نمایندگان رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تهدیدآمیز، از آرژانتین خواسته اند در گفت و گو با ایران، درخواست تحویل متهمان و پرداخت غرامت به بازماندگان را مطرح کند. آن ها همچنین مدعی شده اند ایران می خواهد از این گفت و گوها برای به بن بست کشاندن تحقیقات درباره واقعه بمب گذاری استفاده کند.

با این وجود مقامات وزارت خارجه آرژانتین این بار اعلام کردند که افراد کشته شده شهروندان این کشور بوده اند و دولت آرژانتین می تواند در مورد گفتگو با ایران تصمیم گیری کند. البته رژیم صهیونیستی خواستار شده بود تا در جریان جزئیات کامل مذاکرات قرار گیرد که ظاهرا به این منظور نیز دوتن از مقامات دولتی خود را به ژنو فرستاده بود.

به هر حال انجام این مذاکرات بعد از گذشت سال ها گذشته از آنکه نشان دهنده تمایل به حل مسائل از طریق مذاکره از سوی جمهوری اسلامی ایران است ، نکات دیگری را نیز تبین می کند که از جمله مهم ترین آنها می توان به نقش اسرائیل اشاره کرد.

ترس بیش از اندازه رژیم صهونیستی نسبت به مذاکرات ایران و آرژانتین و تمایل زیاد برای در جریان قرار گرفتن جزئیات تنها نشان دهنده این امر است که هر قدر پرونده آمیا به سوی روشن شدن مسئله پیش می رود نگرانی و تشویش این رژیم صهیونیستی نیز افزایش می یابد و به نظر می رسد این رژیم روشن شدن این موضوع را اصلا در خط مصالح و منافع کشور خود نمی بیند .

توافق بر سر آمیا

به هر تقدیر مذاکرات ایران و آرژانتین ادامه دارد و اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا بهانه ای برای ادامه بود و شکست دوباره اسرائیل.

وزرای خارجه ایران و آرژانتین روز یکشنبه در حاشیه این نشست دیدار و با صدور بیانیه‌ای در خصوص پرونده آمیا اعلام کردند: طرفین پس از چند نوبت دیدار و گفتگو در سطوح کارشناسان وزرای خارجه به توافقی در خصوص تعیین چارچوب پیگیری پرونده آمیا دست یافتند.

در ادامه این بیانیه وزرای خارجه ایران و آرژانتین بر قصد خود مبنی بر پایان دادن به این موضوع تأکید و بر عزم دو کشور برای روشن شدن حقیقت در این خصوص از طریق همکاریهای دوجانبه و با کمک حقوقدانان مستقل تأکید کردند و ابراز امیدواری کردند که بر پایه سازوکار تعیین شده و در صورت تصویب آن از سوی بخش‌های ذیربط دو کشور این موضوع به طور کامل تحقق یابد. طرفین همچنین بر اهمیت گفتگو و رایزنی برای حل و فصل موضوعات دوجانبه تأکید کردند.

البته این مسئله تنها در اندازه صدور بیانیه نبود.کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس جمهور آرژانتین پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور گفت: دو کشور ایران و آرژانتین درباره تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از 5 قاضی معروف بین المللی به توافق رسیدند. این قضات نباید شهروند یکی از دو کشور ایران یا آرژانتین باشند تا استقلال این کمیته حفظ شود.

بنا بر خبر خبرگزاری فرانسه براساس این توافق، مقامات قضایی آرژانتین می توانند برای یک مرتبه افراد تحت تعقیب توسط پلیس بین الملل (اینترپل) در این پرونده را تحت بازجویی قرار دهند. بخشی از این متهمان، مقامات ارشد سابق و فعلی ایران هستند. البته هنوز مقامات ایرانی به جزئیات این توافق اشاره ای نکرده اند.

به گفته رئیس جمهور آرژانتین این توافقنامه باید در پارلمان های دو کشور نیز بررسی و تصویب قرار بگیرد. این یک اتفاق تاریخی است زیرا حق را در محاکمه عادلانه، تضمین می کند. این موضوع، پایه اساسی در قانون بین المللی است.

البته مشخص است که جزئیات این توافق هنوز معلوم نشده است و قطعا در سخنان خانم رئیس جمهور ابهاماتی وجود دارد . اینکه در آن زمان متهمان اصلی پرونده از نظر آرژانتین برخی از مقامات ایرانی بوده اند و اینکه چطور آرژانتین قصد دارد مقامات عالی رتبه ایران را مورد بازجویی قرار دهد، مباحثی است که باید در آینده با توافق طرفین مورد توجه قرار گیرد و جزئیات آن از سوی مقامات ایرانی اعلام شود.

اما نکته مهم چیز دیگری است.ایران و آرژانتین برای سال ها از هرگونه مذاکره درباره پرونده آمیا خودداری می کردند اما مذاکراتی که از سپتامبر گذشته آغاز شده در مدت کوتاهی به توافق رسیده و این موضوعی است که سران رژیم صهیونیستی آن را تاب نمی آورند.

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سمیرا امیرچخماقی