به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، مو یان یکی از 14 نویسنده‌ای بود که دیروز موفق به دریافت جوایز بخش نمایشنامه‌نویسی چین شدند.

نمایشنامه «جینگ کی ما» همراه دو نمایشنامه دیگر ماه پیش و با فاصله اندکی پس از اعلام نام او به عنوان برنده نوبل ادبیات 2012 منتشر شد.

ژیا ژیا اوهو رییس تئاتر هنر مردم در ووهان مرکز ایالت هوبی گفت برنامه اهدای این جوایز اول دسامبر است و از مو یان دعوت شده تا در این مراسم حضور یابد.

جوایز «شیر طلایی» هر سه سال یک بار در چین در 10 بخش متفاوت اهدا می‌شود.

«جینگ کی ما» روایت جدیدی از داستان جینگ کی آدمکش مشهوری است که دو هزار سال پیش قصد کشتن یک پادشاه را داشت و بعد خودش به نخستین امپراتور چین بدل شد.