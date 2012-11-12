مدیریت منطقه گردشگری شورابیل با دید ملی

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: دریاچه شورابیل به جهت اینکه در شهر واقع شده موقعیت مناسبی دارد که در کمتر شهری این موقعیت را می توان یافت بنابراین برای استفاده بهینه از این موقعیت باید شورابیل را با دید استانی و ملی مدیریت کرد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه منطقه گردشگری و تفریحی شورابیل در اردبیل اضافه کرد: شهرداری با تعریف مدیریت واحد برای این مجموعه در صدد استفاده مطلوب از این فرصت است.

بدری با اشاره به هزینه نیمه سنگین نگهداری شورابیل برای شهرداری تصریح کرد: هزینه سالانه نگهداری منطقه شورابیل پنج میلیارد ریال است که تامین این هزینه مشکلاتی دارد اما شهرداری در صدد همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف برای بالابردن کارایی این منطقه گردشگری است.

ایجاد سازمان گردشگری شورابیل در شهرداری اردبیل

شهرداری اردبیل از هماهنگی این نهاد با سازمان میراث فرهنگی استان برای اجرای طرح نمونه گردشگری شورابیل اشاره کرد و یادآور شد: برای اجرای بهتر این طرح باید تمامی دستگاه های مربوطه تعامل و همکاری داشته باشند تا شورابیل به شکل مطلوبی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه مدیریت شورابیل نیازمند تشکیل سازمانی مستقل است، افزود: با تشکیل این سازمان باید هر یک از دستگاه های مربوطه سهمی برای خود در شورابیل تعریف کرده و با برنامه ریزی مناسب شورابیل را به تابلوی معرفی شهر اردبیل تبدیل کرد.

سرانه فضای سبز در اردبیل شش متر مربع است

بدری همچنین از افزایش دو متری سرانه فضای سبز در طول دوره سوم شورای شهر خبر داد و افزود: سرانه فضای سبز اردبیل قبل از شورای سوم شهر 4.2 متر مربع بود که در طول عمر شورای سوم این رقم به 6.3 متر مربع برای هر نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه 6.3 متر مربع سرانه فضای سبز عمومی است، اضافه کرد: فضای سبز به دو قسمت فضای سبز عمومی و فضای سبز خصوصی تقسیم بندی می شود که اگر فضای سبز خصوصی را هم به سرانه بخش عمومی اضافه کنیم مجموع سرانه فضای سبز اردبیل به هفت متر مربع می رسد.

به گفته شهردار اردبیل میزان استاندارد سرانه فضای سبز در ایران بین هفت تا 12 متر مربع و در کشورهای توسعه یافته 15 متر مربع برای هر نفر است که فضای سبز اردبیل فاصله کوتاهی با میزان استاندارد کشور دارد.

وی با بیان اینکه فضای سبز اردبیل بیش از 285 هکتار مساحت دارد، ادامه داد: شهرداری برای توسعه فضای سبز اردبیل برنامه ریزی کرده تا با ارتقای سرانه فضای سبز به نشاط اجتماعی در شهر کمک کند.

کاشت 30 هزار اصله درخت در اردبیل

بدری تبدیل سربند جاده مغان و تپه میر اشرف به فضای سبز را یکی از برنامه های شهرداری برای توسعه فضای سبز شهر برشمرد و متذکر شد: در ارتقای سرانه فضای سبز باید به سمت کاشت درخت حرکت کرد تا پایداری فضای سبز بیشتر باشد.

وی از تشدید برخورد با متخلفان در زمینه تخریب فضای سبز و یا قطع درختان سطح شهر خبر داد و با اشاره به تلاش شهرداری اردبیل برای افزایش تعداد درختان در سطح شهر عنوان کرد: امسال 30 هزار اصله درخت در اردبیل کاشته شده و در کاشت درختان فاصله فنی رعایت شده است.