به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری کتابخانه های عمومی شهرستان قدس، در خصوص نقش دولت در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، یک عزم همگانی را می‌ طلبد و در این بین سهم دولت نیز بسیار حائز اهمیت است بنحوی که در سالهای اخیر، اقدامات مطلوبی از طریق نهادهای دولتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه ‌های کتاب درسطح ملی و استانی، اهدای جوایز ادبی، اهدای کتاب، ارائه بنهای کتاب و توجه به زیرساختهای لازم در مقوله کتابخوانی، از جمله این موارد بوده است.

بودجه نیم درصدی به کتابخانه های عمومی اختصاص یابد

این مسئول گفت: بمنظور ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی علاوه بر دستگاه های فرهنگی، دستگاه‌های دیگری نیز سهیم هستند، باید نهادهای دولتی و غیر دولتی مانند شهرداریها و... در اختصاص هرچه سریع تر بودجه نیم درصدی به کتابخانه‌ های عمومی و تامین اعتبارات لازم جهت خرید کتاب و ایجاد فضای لازم کتابخانه‌ها، اقدام کنند.

جهانبخشی با اشاره به نقش موثر ناشران در گسترش فرهنگ مطالعه عنوان کرد: ناشران و کتاب فروشیها نیز به نوبه خود نقش بسیار موثری در اشاعه فرهنگ کتابخوانی ایفا می کنند، میزان توجه ناشران به تمایلات و نیازهای خوانندگان، استانداردهای چاپ و نشر و همچنین گسترش قلمرو نمایش و توزیع کتاب توسط کتاب فروشی‌ها از جمله عوامل اثرگذار در گرایش مردم به سوی مطالعه است.

کتابداران برای تشویق جوانان روشهای خلاقانه به کار برند

وی افزود: باید نیاز به مطالعه در میان مردم ایجاد شود تا آنها به دنبال کتب مورد نیاز خود بروند چراکه بی سوادی و کم سوادی افراد، نارسایی نظام آموزشی، ناکافی بودن کتابخانه‌های مجهز و کتابداران متخصص، تعدد مشاغل و محدودیت ساعات فراغت افراد و ...باعث بی علاقگی افراد به کتاب و عدم ترویج و گسترش آن شده است.

فرماندار شهرستان قدس ضمن سنگین خواندن مسئولیت کتابدارن، یادآور شد: مسئولان و کتابداران کتابخانه‌ها، از عوامل موثر در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به شمار می‌روند، کتابداران با روشهای خلاقانه خود می‌توانند فعالیت‌های کتابخوانی را رشد دهند.

ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند حرکت جهادی است

این مسئول ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی در صورت برخورداری از کتاب‌های مناسب و کتابداران متخصص و توجه به نیازهای مراجعین، می‌توانند عامل موثری در تشویق اقشار مختلف مردم به مطالعه شوند، اگر کتابخانه‌های عمومی جایگاه واقعی خود را بیابند و امکانات لازم و گستردگی متناسب با رشد جمعیت را به دست آورند، زمینه های لازم برای اشاعه فرهنگ مطالعه فراهم خواهد شد.

جهانبخشی گفت: توجه به استانداردهای موجود در راه اندازی و ایجاد کتابخانه‌های عمومی و مجهز کردن آنها به کتابهای جدید و به روز، تجدید نظر در شیوه مجموعه سازی و انتخاب کتاب برای کتابخانه‌های عمومی، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و اعضای کتابخانه‌ها، برگزاری برنامه‌های جنبی از قبیل مسابقات کتابخوانی، قصه گویی، شب شعر، غنی کردن بخش مرجع کتاب‌های عمومی و استخدام کتابداران مرجع جهت پاسخ گویی به پرشس‌های علمی مراجعین، توسعه و گسترش فضاهای مناسب مطالعه در کتابخانه‌ها، ایجاد و ارتباط و هماهنگی با مدارس جهت بازدید دانش آموزان از کتابخانه‌ها و حضور کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مدارس و تشریح خدمات و فعالیت‌های کتابخانه، از جمله راهکارهای ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسط کتابداران و کتابخانه‌ها است.

وی بیان کرد: اشاعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی درجامعه نیازمند حرکت جهادی است و تجربیات گذشته در موضوعات مختلف ثابت کرده که با حرکت جهادی می توان مشکلات را حل کرد.